呼應「解放布蘭妮」運動 Blumarine秋冬要女人無所懼怕

隨著《紐約時報》新推出的紀錄片《陷害布蘭妮》（Framing Britney Spears）在串流影音平台上映後，社群網站近來掀起一波#FreeBritney（解放布蘭妮）運動，也讓許多人重新思考社會長期盛行的「厭女風氣」對單一個體或群體所造成的傷害，布蘭妮的知名前男友歌手賈斯汀也因此而發表道歉聲明，讓#FreeBritney議題持續繞燒。而時尚品牌Blumarine日前發表的秋冬系列，正是以布蘭妮和芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）昔日大膽奢華的休閒流行風格為靈感，希望透過這些充滿嬉戲、輕快和振奮的精神，慶祝女性獨有的氣質與性感魅力。

「我想透過今日的鏡頭，回顧21世紀初的時尚構圖，一種以強烈的魅力、娛樂產業與流行音樂為主導的時尚。」創意總監Nicola Brognano表示。於是一系列Y2K風格低腰設計讓時光瞬間倒帶，帶點甜美浪漫的荷葉邊、蕾絲裝飾配上熱鬧的圖騰展現具有挑釁意味的霸氣女人味，閃亮亮的鑽飾、皮草元素，點綴專屬那個年代流行穿搭的輕巧奢華感。