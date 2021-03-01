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呼應「解放布蘭妮」運動 Blumarine秋冬要女人無所懼怕

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Blumarine日前發表的秋冬系列以布蘭妮和芭黎絲希爾頓昔日大膽奢華的休閒流行風格為靈感，也碰巧完美地呼應了#FreeBritney運動的精神。圖／Blumarine提供
Blumarine日前發表的秋冬系列以布蘭妮和芭黎絲希爾頓昔日大膽奢華的休閒流行風格為靈感，也碰巧完美地呼應了#FreeBritney運動的精神。圖／Blumarine提供

隨著《紐約時報》新推出的紀錄片《陷害布蘭妮》（Framing Britney Spears）在串流影音平台上映後，社群網站近來掀起一波#FreeBritney（解放布蘭妮）運動，也讓許多人重新思考社會長期盛行的「厭女風氣」對單一個體或群體所造成的傷害，布蘭妮的知名前男友歌手賈斯汀也因此而發表道歉聲明，讓#FreeBritney議題持續繞燒。而時尚品牌Blumarine日前發表的秋冬系列，正是以布蘭妮和芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）昔日大膽奢華的休閒流行風格為靈感，希望透過這些充滿嬉戲、輕快和振奮的精神，慶祝女性獨有的氣質與性感魅力。

「我想透過今日的鏡頭，回顧21世紀初的時尚構圖，一種以強烈的魅力、娛樂產業與流行音樂為主導的時尚。」創意總監Nicola Brognano表示。於是一系列Y2K風格低腰設計讓時光瞬間倒帶，帶點甜美浪漫的荷葉邊、蕾絲裝飾配上熱鬧的圖騰展現具有挑釁意味的霸氣女人味，閃亮亮的鑽飾、皮草元素，點綴專屬那個年代流行穿搭的輕巧奢華感。

而Blumarine標誌性的玫瑰也巧妙融入其中，更有本季全新加入的蝴蝶元素，象徵著輕盈、美麗和蛻變，像在歌頌著每個女人都該勇於保有自己的內在靈魂，演繹獨一無二的自我風格，也碰巧完美地呼應了#FreeBritney運動的精神，無論是裸露、高調或炫耀等態度，都不該成為「厭女風氣」壟罩下被否定或攻擊的犧牲品。

一系列Y2K風格低腰設計讓時光瞬間倒帶，帶點甜美浪漫的荷葉邊、蕾絲裝飾配上熱鬧的圖騰展現具有挑釁意味的霸氣女人味。圖／Blumarine提供
一系列Y2K風格低腰設計讓時光瞬間倒帶，帶點甜美浪漫的荷葉邊、蕾絲裝飾配上熱鬧的圖騰展現具有挑釁意味的霸氣女人味。圖／Blumarine提供
全新加入的蝴蝶元素，象徵著輕盈、美麗和蛻變，像在歌頌著每個女人都該保有自己的內在靈魂，演繹獨一無二的自我風格。圖／Blumarine提供
全新加入的蝴蝶元素，象徵著輕盈、美麗和蛻變，像在歌頌著每個女人都該保有自己的內在靈魂，演繹獨一無二的自我風格。圖／Blumarine提供
Blumarine日前發表的秋冬系列以布蘭妮和芭黎絲希爾頓昔日大膽奢華的休閒流行風格為靈感。圖／Blumarine提供
Blumarine日前發表的秋冬系列以布蘭妮和芭黎絲希爾頓昔日大膽奢華的休閒流行風格為靈感。圖／Blumarine提供
閃亮亮的鑽飾、皮草元素，點綴專屬那個年代流行穿搭的輕巧奢華感。圖／Blumarine提供
閃亮亮的鑽飾、皮草元素，點綴專屬那個年代流行穿搭的輕巧奢華感。圖／Blumarine提供
閃亮亮的鑽飾、皮草元素，點綴專屬那個年代流行穿搭的輕巧奢華感。圖／Blumarine提供
閃亮亮的鑽飾、皮草元素，點綴專屬那個年代流行穿搭的輕巧奢華感。圖／Blumarine提供
一系列Y2K風格低腰設計讓時光瞬間倒帶，帶點甜美浪漫的荷葉邊、蕾絲裝飾配上熱鬧的圖騰展現具有挑釁意味的霸氣女人味。圖／Blumarine提供
一系列Y2K風格低腰設計讓時光瞬間倒帶，帶點甜美浪漫的荷葉邊、蕾絲裝飾配上熱鬧的圖騰展現具有挑釁意味的霸氣女人味。圖／Blumarine提供

布蘭妮

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