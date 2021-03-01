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碳足跡減少6倍 紙酒瓶成為環保生力軍
英國包裝製造商Frugalpac發表全球第一款由再生紙製作的紙酒瓶（Frugal Bottle），不但比傳統玻璃酒瓶輕上5倍、碳足跡減少6倍，也比單用塑膠瓶來裝酒，節省了至少一半的塑膠用量。
Frugalpac紙酒瓶的第一個客戶，是位於義大利的Cantina Goccia酒莊，之後陸續接到世界各地酒廠訂單，酒種包括日本清酒、美國威士忌、以及西班牙、澳洲與法國的葡萄酒…等。全球第一款紙裝琴酒，由英國Silent Pool Distillers發行，也在2021年問世。
紙酒瓶的製作方式，是將再生紙攤平、印刷、接縫後，接觸酒體的內層再包覆上塑膠包材。紙酒瓶94%原料是再生紙，重量只有85公克，從上游包裝、下游運送、終端使用到最後回收，都有環保效益。
紙酒瓶在運送時可以降低耗損率，由於重量較輕，運送時也更節能、更快速，可以降低運輸成本。消費者在使用時，也不會有破損的風險。在最後回收時，紙酒瓶只要拆解外層紙膜與內塑膠瓶，個別投入回收箱即可。即便未能如願回收，分解玻璃需要100萬年，塑膠需1000年，而紙平均只要2～6週。
此外，紙酒瓶的酒標設計空間更大，瓶身360度皆可印刷，可塑性也更高，對酒廠來說，也是另一個誘因。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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