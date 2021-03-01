快訊

粉紅風暴延燒！人民街頭主動連署藻礁公投 預估35萬明達標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

碳足跡減少6倍 紙酒瓶成為環保生力軍

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Frugalpac紙酒瓶的酒標設計空間更大，瓶身360度皆可印刷。圖／摘自Frugalpac官網。
Frugalpac紙酒瓶的酒標設計空間更大，瓶身360度皆可印刷。圖／摘自Frugalpac官網。

英國包裝製造商Frugalpac發表全球第一款由再生紙製作的紙酒瓶（Frugal Bottle），不但比傳統玻璃酒瓶輕上5倍、碳足跡減少6倍，也比單用塑膠瓶來裝酒，節省了至少一半的塑膠用量。

Frugalpac紙酒瓶的第一個客戶，是位於義大利的Cantina Goccia酒莊，之後陸續接到世界各地酒廠訂單，酒種包括日本清酒、美國威士忌、以及西班牙、澳洲與法國的葡萄酒…等。全球第一款紙裝琴酒，由英國Silent Pool Distillers發行，也在2021年問世。

紙酒瓶的製作方式，是將再生紙攤平、印刷、接縫後，接觸酒體的內層再包覆上塑膠包材。紙酒瓶94%原料是再生紙，重量只有85公克，從上游包裝、下游運送、終端使用到最後回收，都有環保效益。

紙酒瓶在運送時可以降低耗損率，由於重量較輕，運送時也更節能、更快速，可以降低運輸成本。消費者在使用時，也不會有破損的風險。在最後回收時，紙酒瓶只要拆解外層紙膜與內塑膠瓶，個別投入回收箱即可。即便未能如願回收，分解玻璃需要100萬年，塑膠需1000年，而紙平均只要2～6週。

此外，紙酒瓶的酒標設計空間更大，瓶身360度皆可印刷，可塑性也更高，對酒廠來說，也是另一個誘因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Frugalpac紙酒瓶在運輸與使用時，可降低破損率。圖／摘自Frugalpac官網。
Frugalpac紙酒瓶在運輸與使用時，可降低破損率。圖／摘自Frugalpac官網。
紙酒瓶比傳統酒瓶輕了400公克，比傳統玻璃酒瓶輕上5倍。圖／摘自Frugalpac臉書。
紙酒瓶比傳統酒瓶輕了400公克，比傳統玻璃酒瓶輕上5倍。圖／摘自Frugalpac臉書。
紙酒瓶外層包裝94%來自於再生紙。圖／摘自Frugalpac臉書。
紙酒瓶外層包裝94%來自於再生紙。圖／摘自Frugalpac臉書。

英國 葡萄酒

延伸閱讀

頭頂置物箱掉出1瓶酒 老婦慘遭砸中頭告長榮獲賠8萬

合作投資餐酒館有分歧 台中2醉男拿酒瓶砸朋友頭破血流

嘉義男到高雄刺青店聚會疑酒後騷擾女子 大亂鬥1人掛彩

宅在家也能神遊斯貝賽區 百樂門酒廠推出線上虛擬參觀

相關新聞

沒到現場還是要穿美美！金球獎女星時尚造型盤點

第78屆金球獎（Golden Globes）頒獎典禮今年因應防疫需求，分為洛杉磯和紐約兩個現場舉辦，除了主持人和頒獎嘉賓...

簡直是時尚科幻電影！Ferragamo秋冬變更年輕帥氣

在今年春夏系列中，Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew將目光聚焦在傳奇導演希區考克「過去...

保健養生你吃對了嗎？這八種食物含鹽量意外高

控制鹽分攝取已經是健康飲食普及觀念，但你都吃對了嗎？ELLE日文版分析，有八種食物含鹽量意外高，該則報導也登上Yahoo...

五星飯店、餐券通通「買1送1」！台灣一日遊第2人免費

因疫情因素，刺激台灣國旅市場快速成長。可樂旅遊表示，去年7月至12月期間，國內旅遊總送客數量即達25萬人次。為了回饋消費...

米蘭時裝周／寶格麗打造都市綠洲 草編包、托特包亮相

2021秋冬的米蘭時裝週，因應疫情各大精品品牌都以有別以往的方式舉辦，發表對於2021秋冬時尚最新的想望。持續讓想像力馳...

最潮完美紳裝必備沒有之一！HUBLOT x BERLUTI限量表

2021春夏新裝上市，舒適的運動細節為高級訂製紳士西裝增添潮流動感，帶有印花圖騰的單品更使整體畫龍點睛。LVMH集團的兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。