簡直是時尚科幻電影！Ferragamo秋冬變更年輕帥氣

在今年春夏系列中,Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew將目光聚焦在傳奇導演希區考克「過去」的經典電影中,把他鏡頭下的古典氛圍注入在服裝與配件裡,復古優雅的時代韻味讓人印象深刻。而在日前發表的2021秋冬系列,Paul Andrew這回把重心放在「未來」,並突破服裝因應場合的限制,更在本系列中以可回收面料彰顯了品牌長期以來對於環境保護以及可持續發展的關注。

整個秋冬系列展現出一種有別以往的年輕與新穎氛圍,無論在剪裁或面料、配色上都有所突破。「經典科幻電影《千鈞一髮 Gattaca》、《直到世界末日 Until The End Of The World》及《駭客任務 The Matrix》對現今影響深遠,過去對未來的想像塑造了我們的今天。本系列是一個烏托邦式的未來,設計全新的造型,秉承積極向上的創意理念,用多元化的方式打造更美好的未來。」Paul Andrew表示。

像是制服的工裝擁有西裝樣式的俐落線條,用飽和亮色打造搶眼的外觀,透視感的長袍、長褲等也充滿了未來感。光澤強烈的皮革外套、貼身如第二層肌膚的上衣讓人想起科幻電影中常出現的戰服與胎衣,一系列金屬細節、運動風鞋款像是標誌性F楔形跟鞋、太空機車靴也注入了帥氣個性。各式包款也配上濃郁色調,因應多元造型需求,網羅巨大及迷你尺寸,Gancini標誌也一改以往大多以金屬呈現的方式,變得更年輕有型。