沒到現場還是要穿美美！金球獎女星時尚造型盤點

第78屆金球獎（Golden Globes）頒獎典禮今年因應防疫需求，分為洛杉磯和紐約兩個現場舉辦，除了主持人和頒獎嘉賓及必要工作人員之外，其他入圍者和受邀藝人都幾乎透過線上連線的方式參與。雖然如此，以往總是典禮焦點之一的「紅毯造型」部分並沒有減少看點，無論有沒有到現場，眾星還是各自穿上華麗的服裝來共襄盛舉。

瑪格羅比身為香奈兒品牌大使，這次當然也不例外穿了香奈兒的禮服現身金球獎紅毯，一襲春夏系列的黑色荷葉邊高衩連身裙帶著悠閒的度假氣息，飄逸優雅。而妮可基嫚和凱特哈德森同樣也選擇黑色系的禮服，兩人都穿了Louis Vuitton的設計，透過金屬圖騰和串鍊元素點綴出些許強悍的力量，霸氣時尚。黑衣組還有穿Prada蓬裙的莎拉保羅森，就連手上的石膏都是出自品牌設計，還看得到經典的三角Logo。

幾位新生代女星也都換上絕美造型與會，像是《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊，就以Dior的綠色禮服展現古典隆重的姿態，展現宛如好萊塢黃金年代的時代氛圍。艾兒芬妮的Gucci緞面禮服，同樣也流露復古女神魅力。穿上Saint Laurent刺繡禮服的莉莉柯林斯，不對稱的剪裁露單肩和腰部線條，則是顯得性感嫵媚。