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五星飯店、餐券通通「買1送1」！台灣一日遊第2人免費
因疫情因素，刺激台灣國旅市場快速成長。可樂旅遊表示，去年7月至12月期間，國內旅遊總送客數量即達25萬人次。為了回饋消費者，可樂旅遊將於3月2日官網推出限時優惠，包括有飯店、票券買1送1，還有雙人出遊499元、自由行第2人減1,000等不同方案，讓民眾可以輕鬆玩台灣。
此次可樂旅遊所推出的「春遊感恩祭」活動，自3月2日上午10:00正式於官網開賣。一日遊行程中，共有山林秘境、古道健走、季節賞花等不同系列，合計有30餘種行程，最低499元起，並都可享「買1送1」的優惠，平均每人不到250元。其中包括阿里山櫻花季、嘉義瑞里紫藤花、台南學甲蜀葵花海等時令花季景點。
同時可樂此次也攜手13間飯店與多個活動特展，推出一系列優惠票券。例如「六福萬怡敘日餐廳自助式下午茶」，優惠價758元再享買1送1，等於每人379元。而「礁溪寒沐酒店午餐＋寒沐會館」，每張1652元，再享買1送1。其他還有新板希爾頓、喜來登飯店、台糖長榮酒店等十餘間飯店的住宿方案，通通享買1送1。
另外針對自由行、多日遊行程，全部也皆可享「第2人減1,000元」的優惠。除了台灣各大景點之外，還有澎湖、金門、馬祖等離島行程，讓出遊選擇更豐富。
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