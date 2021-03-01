月底試營運 國家攝影文化中心曝光前導影片

國家攝影文化中心台北館即將在本月下旬試營運，開館前將先推出3場「試營運暖身講座」，並於線上首播國家攝影文化中心前導形象影片——「從影像到視野 探索影像藝術新所在」，讓觀眾先睹為快。

暖身系列講座從 3 月起跑，帶領觀眾探索攝影藝術世界，於國立台灣博物館南門園區、台灣文學館、台北當代藝術館3館舍舉行，深入討論攝影藝術的不同面向。暖身系列講座開場由館方引言，邀請攝影空間經營者、攝影創作者，以及影像藝術策展人，以「空間」、「創作」、「策展」三面向進行經驗分享與議題討論。

國家攝影文化中心前導形象影片「從影像到視野 探索攝影藝術新所在」，「白輻射影像」以攝影行為如何影響現代生活的多重視角切入，從社交、旅行、藝文活動、日常瞬間發想，突顯攝影在常民生活中產生的共感，引逗觀眾對國家攝影文化中心開館的好奇心。

國家攝影文化中心源自文化部自2015年開始推動「國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫」，選址於台北市忠孝西路和懷寧街交叉口的市定古蹟「原大阪商船株式會社台北支店」。國家攝影文化中心現由國立台灣美術館負責規劃及維運，持續致力於攝影文化資產的搶救、保存與修復，並推動攝影及影像藝術的研究、展示、教育推廣及國際交流。