米蘭時裝周／寶格麗打造都市綠洲 草編包、托特包亮相

2021秋冬的米蘭時裝週，因應疫情各大精品品牌都以有別以往的方式舉辦，發表對於2021秋冬時尚最新的想望。持續讓想像力馳騁的寶格麗（BVLGARI），將位於Via Montenapoleone精品旗艦店打造為都市綠洲，2021年秋冬配件主題為蛻變，亦正是寶格麗經典標誌 Serpenti一直以來極力呈現的特點：本季透過放大的比例、跳脫傳統的材質組合、和趣味細節，塑造出蛻變的力量。

標誌性的熱賣包款Serpenti Forever，以大自然元素重新演繹：蛇形包款首次以拉非亞草編織，另一方面又以水元素的變形力量，持續演變鍊條主題與傳統蛇首扣環的Serpenti Forever Maxi Chain包款，推出黑色的金屬鍊帶搭配象牙蛋白石色的小牛皮的魅惑配色。

本季另一個新特點是極度放大的比例，包括飾有全新超大BVLGARI LOGO標誌的托特包，裝飾超大比例絎縫線條的Serpenti Cabochon Maxi Soft Matelassé包，以及運用迷人的鍊條裝飾以及全新大型框飾絎縫菱格紋的Serpenti Diamond Blast。號稱「彩寶之王」的寶格麗此次也以永恆之城羅馬魔幻般的粉色彩霞，妝點著幾款Serpenti當季最標誌性的款式。