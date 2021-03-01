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米蘭時裝周／寶格麗打造都市綠洲 草編包、托特包亮相

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
寶格麗於米蘭時裝周期間舉辦2021年秋冬配件系列發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗於米蘭時裝周期間舉辦2021年秋冬配件系列發表會。圖／寶格麗提供

2021秋冬的米蘭時裝週，因應疫情各大精品品牌都以有別以往的方式舉辦，發表對於2021秋冬時尚最新的想望。持續讓想像力馳騁的寶格麗（BVLGARI），將位於Via Montenapoleone精品旗艦店打造為都市綠洲，2021年秋冬配件主題為蛻變，亦正是寶格麗經典標誌 Serpenti一直以來極力呈現的特點：本季透過放大的比例、跳脫傳統的材質組合、和趣味細節，塑造出蛻變的力量。

標誌性的熱賣包款Serpenti Forever，以大自然元素重新演繹：蛇形包款首次以拉非亞草編織，另一方面又以水元素的變形力量，持續演變鍊條主題與傳統蛇首扣環的Serpenti Forever Maxi Chain包款，推出黑色的金屬鍊帶搭配象牙蛋白石色的小牛皮的魅惑配色。

本季另一個新特點是極度放大的比例，包括飾有全新超大BVLGARI LOGO標誌的托特包，裝飾超大比例絎縫線條的Serpenti Cabochon Maxi Soft Matelassé包，以及運用迷人的鍊條裝飾以及全新大型框飾絎縫菱格紋的Serpenti Diamond Blast。號稱「彩寶之王」的寶格麗此次也以永恆之城羅馬魔幻般的粉色彩霞，妝點著幾款Serpenti當季最標誌性的款式。

其他織品系列以創意配色重新演繹BVLGARI logo，搭配經典蛇首或是BVLGARI BVLGARI標誌的小型皮件的款式更豐富，同時還推出活潑的Serpenti和Divas’ Dream手環，。眼鏡系列則有嶄新的Serpenti與B.zero1兩大系列為2021秋冬眼鏡系列帶來嶄新面貌。

BVLGARI Serpenti不規則形金屬太陽眼鏡，約23,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti不規則形金屬太陽眼鏡，約23,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever海藍寶石色小牛皮肩背包，約84,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever海藍寶石色小牛皮肩背包，約84,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮肩背包，約87,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮肩背包，約87,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Diamond Blast象牙蛋白石色小牛皮手提肩背包，約92,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Diamond Blast象牙蛋白石色小牛皮手提肩背包，約92,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1貓眼金屬太陽眼鏡，售價店洽。圖／寶格麗提供
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BVLGARI Serpenti霧面深紅石榴石色蟒蛇皮肩背包，約14萬0,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti霧面深紅石榴石色蟒蛇皮肩背包，約14萬0,700元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Diamond Blast薰衣草紫水晶色手提肩背包，約78,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Diamond Blast薰衣草紫水晶色手提肩背包，約78,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗於米蘭時裝周期間舉辦2021年秋冬配件系列發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗於米蘭時裝周期間舉辦2021年秋冬配件系列發表會。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon粉紅石英色小牛皮迷你肩背包，約69,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cabochon粉紅石英色小牛皮迷你肩背包，約69,200元。圖／寶格麗提供
寶格麗於米蘭時裝周期間舉辦2021年秋冬配件系列發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗於米蘭時裝周期間舉辦2021年秋冬配件系列發表會。圖／寶格麗提供
BVLGARI粉紅石英粉色帆布托特包，約93,000元。圖／寶格麗提供
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