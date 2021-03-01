最潮完美紳裝必備沒有之一！HUBLOT x BERLUTI限量表

2021春夏新裝上市，舒適的運動細節為高級訂製紳士西裝增添潮流動感，帶有印花圖騰的單品更使整體畫龍點睛。LVMH集團的兩大男性潮牌宇舶表（HUBLOT）與Berluti聯名腕表，融合雙方最著名的製表技術與皮革染色技藝，每次限量之作都是最潮型男必追之作，是為季節感紳裝增添時尚魅力不可或缺的重要配件。

全新Big Bang Unico Berluti冰棕陶瓷腕表，採用年輕感十足的45毫米大表徑，搭載自製UNICO自製飛返計時機芯，表圈採用Berluti以精湛鞣製技術打造厚度僅一毫米的冰棕色皮革，透過特殊技術飾於黑色陶瓷上，並展現於表盤上。優雅的冰棕色皮革將隨著時光的變遷，呈現獨一無二的迷人復古色調。表款均附Berluti鑰匙圈及HUBLOT特製旅行用皮革表盒。全球限量100枚。