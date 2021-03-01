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最潮完美紳裝必備沒有之一！HUBLOT x BERLUTI限量表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
LVMH集團的兩大男性潮牌宇舶表與Berluti聯名腕表。圖／宇舶表提供
LVMH集團的兩大男性潮牌宇舶表與Berluti聯名腕表。圖／宇舶表提供

2021春夏新裝上市，舒適的運動細節為高級訂製紳士西裝增添潮流動感，帶有印花圖騰的單品更使整體畫龍點睛。LVMH集團的兩大男性潮牌宇舶表（HUBLOT）與Berluti聯名腕表，融合雙方最著名的製表技術與皮革染色技藝，每次限量之作都是最潮型男必追之作，是為季節感紳裝增添時尚魅力不可或缺的重要配件。

全新Big Bang Unico Berluti冰棕陶瓷腕表，採用年輕感十足的45毫米大表徑，搭載自製UNICO自製飛返計時機芯，表圈採用Berluti以精湛鞣製技術打造厚度僅一毫米的冰棕色皮革，透過特殊技術飾於黑色陶瓷上，並展現於表盤上。優雅的冰棕色皮革將隨著時光的變遷，呈現獨一無二的迷人復古色調。表款均附Berluti鑰匙圈及HUBLOT特製旅行用皮革表盒。全球限量100枚。

同時登場的經典融合系列 Berluti皇金腕表，運用Berluti標誌性仿舊漸層色Venezia 皮革與Scritto符碼，從面盤延伸至表帶，傳達出文字與時計的動人力量。Venezia皮革覆以防水技術保存其特殊光澤與漸層紋理，搭配HUBLOT獨家皇金（King Gold）材質表殼，展現如和諧的漸層色調與對比光影。散發神秘優雅的男性魅力。表款備有完整Berluti皮革保養組，全球限量250只。

HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表，815,000元，全球限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表，815,000元，全球限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表，815,000元，全球限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表，815,000元，全球限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表，採用Berluti以精湛鞣製技術打造厚度僅一毫米的冰棕色皮革為表盤，色澤將隨著時光變化。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表，採用Berluti以精湛鞣製技術打造厚度僅一毫米的冰棕色皮革為表盤，色澤將隨著時光變化。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表，815,000元，全球限量100只。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico Berluti冰棕腕表，815,000元，全球限量100只。圖／宇舶表提供

腕表 男性 西裝

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