桃園人久等了！全桃園首間「壽司郎」進駐國際路

桃園的民眾又有新選擇了！來自日本的迴轉壽司「壽司郎」即將開設「桃園國際路店」，乃是全桃園第一間分店。對於喜愛壽司的桃園民眾來說，未來品嚐壽司郎將更加方便。除此之外，壽司郎也有滿貫祭活動，提供多款大份量的新品壽司供消費者選擇。

在日本擁有超過500間店舖的「壽司郎」，業績已經連續多年蟬聯日本迴轉壽司品牌之冠，因此被譽為「日本第一迴轉壽司」。2018年6月，壽司郎首度登台，在台北火車站商圈開設了台灣一號店，成功吸引人潮，動輒排隊需2小時才能用餐。後來壽司郎又持續在台拓展，包括台北、新北、新竹、台中、台南、高雄等城市均有分店，目前全台累積有20間門市。店內供應有鮪魚、鮭魚、鮮蝦等百餘款品項。

目前已經進入人才招募的「桃園國際路店」，乃是壽司郎在桃園的第一間門市，鄰近國際路、文中路口。除了規劃新店開幕之外，壽司郎近期也推出「加量滿貫祭」的活動，包括有豪華貝柱、特大切生鮭魚、特大花枝天婦羅、飛魚卵雙蝦等品項，單盤40元起。