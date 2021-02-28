不只女性會買！台北101：男性口袋深、敢消費成長逾5成

受疫情影響，除了消費力道轉往國內，台北101購物中心從去年業績也觀察到男性消費呈現逆勢成長，男性會員消費金額、消費次數，都較前一年有超過5成成長。看準男性口袋深、敢消費的潛力，台北101即日起至3月14日舉辦「紳士俱樂部His Club @ TAIPEI 101」，全館60家國際男性品牌，推出超過5千件商品，並聯手20家銀行推出特定優惠。新光三越台南新天地推出「春季首波新車大展」，集結眾多百萬級熱門車款，滿足男性消費者愛車的特質。

台北101從去年業績觀察到，整體男性會員數量呈現大幅成長，其中Y世代（30歲至40歲）男性交易人數成長5成，顯示男士族群消費力大有潛力，未來也會針對男性族群族群有更多更深入的經營。

國際精品齊聚的台北101，在「紳士俱樂部」期間，再迎來男性腕表指標品牌沛納海與宇舶表快閃店，沛納海將於3月2日至3月15日在松智大門的快閃店，展示帆船運動Luna Rossa系列表款，還有VR讓民眾體驗帆船挑戰。3月1日起在四樓登場的宇舶表快閃店，在黑灰色基調中裝飾藝術畫作牆面。

「紳士俱樂部」活動號召全館超過30家珠寶腕表、近30家國際精品以及20家流行運動服飾品牌，推出男性主打商品。除了聯手20家銀行推特定優惠，刷101聯名卡不限金額享筆筆2%回饋，適用於 Zara、Louis Vuitton、APPLE直營店、鼎泰豐等名店。