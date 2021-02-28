歐克佬執行長運動前喝咖啡減20公斤 營養師：三不一要

網路盛傳運動前喝黑咖啡可以多燃燒15%熱量。「歐克佬精品咖啡」執行長王信鈞則在運動前喝300CC黑咖啡，持續運動兩年，已減重超過20公斤。

王信鈞早年超重，年過40歲，他又愛吃美食，兩年前決定減重。他翻看健康減重的專業建議與成功案例，決定跑步加運動前300CC黑咖啡，飲食照舊，兩年持續運動，讓他減重20幾公斤，變成型男了。

王信鈞説，其實他運動減重就是為了吃美食，平日工作非常忙碌，不希望犠牲享受美食的樂趣。

營業師指出，運動前適度攝取咖啡因，確實可促進熱量燃燒，但要提醒有心血管疾病者不宜丶不空腹喝、不過量丶要補適當水份，才能保障健重安全，實施前可尋求醫師或營養師專業建議。

國立台師範大學運動競技學系團隊去年發表研究成果證實，運動前1小時補充1到2杯黑咖啡，有助提升無氧性爆發耐力、讓球場上的運動表現更好！發表於國際期刊「歐洲應用生理學期刊」