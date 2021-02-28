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兒童界巨星「巧虎」登陸高雄！獨家特展五大場景免費玩

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
巧虎森林車站。圖／夢時代提供
巧虎森林車站。圖／夢時代提供

兒童界巨星「巧虎」以「巧虎童趣森林特展」為主題，即日起至4月5日，在夢時代8樓時代會館展出。現場特別打造「巧虎森林車站」、「微光森林」、「動動腦謎題區」、「巧巧遊樂園」及「森林市集」五大場景，還有9位可愛巧虎島上的主角人物融入場景，採免費入場，夢時代預估將吸引16萬人次朝聖。

「巧虎童趣森林特展」一進展區入口，即可見巧虎站長佇立招呼。穿越森林車站，在微光森林，四處都可發現巨型的花、草、昆蟲，接著過程中還需要親子們一起動動腦，破解謎題。揭開謎題後，可到遊樂園中體驗丟丟樂、套圈圈還有彩虹氣墊，培養小朋友的感官協調及平衡感。

微光森林。圖／夢時代提供
微光森林。圖／夢時代提供

最後一站，抵達以串旗及帳篷佈置而成的森林市集，小朋友可以自由選擇化身為蔬菜店、麵包店或服飾店的小小店長，讓親子拍照為森林之旅留下紀錄。另外，現場還有3公尺高的巨型怪獸扭蛋機，有機會將巧虎拼圖、蠟筆著色組、身高尺、提袋等周邊商品帶回家。

森林市集。圖／夢時代提供
森林市集。圖／夢時代提供

夢時代表示，購物中心持續打造具備教育性、娛樂性、體驗性的場域，於2月28日、3月27日及4月4日「巧虎童趣森林特展」徵選統一麵包小小烘焙師，符合資格的小朋友並完成指定任務，可獲得「統一麵包巧虎禮盒」。3月4日起，於平日時段成功解鎖巧虎學習單，贈限量統一麵包或統一布丁。

巧巧遊樂園。圖／夢時代提供
巧巧遊樂園。圖／夢時代提供

3月28日下午3點，將邀請「巧虎」和「琪琪」現身8樓演藝廳，前200組親子憑展區消費滿額發票即可與「巧虎」和「琪琪」一起唱跳互動。同時，現場網羅多樣周邊商品，包括各式文具、生活用品、絨毛玩偶等，現場還附設限定姓名貼機、拍照機及相印機，逛完展場可將喜愛的角色帶回家收藏。

高雄夢時代即日起至4月5日在8樓時代會館推出「巧虎童趣森林特展」。圖／夢時代提供
高雄夢時代即日起至4月5日在8樓時代會館推出「巧虎童趣森林特展」。圖／夢時代提供
怪獸扭蛋機。圖／夢時代提供
怪獸扭蛋機。圖／夢時代提供
巧虎周邊商品區。圖／夢時代提供
巧虎周邊商品區。圖／夢時代提供

親子 遊樂園

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