兒童界巨星「巧虎」登陸高雄！獨家特展五大場景免費玩

兒童界巨星「巧虎」以「巧虎童趣森林特展」為主題，即日起至4月5日，在夢時代8樓時代會館展出。現場特別打造「巧虎森林車站」、「微光森林」、「動動腦謎題區」、「巧巧遊樂園」及「森林市集」五大場景，還有9位可愛巧虎島上的主角人物融入場景，採免費入場，夢時代預估將吸引16萬人次朝聖。

「巧虎童趣森林特展」一進展區入口，即可見巧虎站長佇立招呼。穿越森林車站，在微光森林，四處都可發現巨型的花、草、昆蟲，接著過程中還需要親子們一起動動腦，破解謎題。揭開謎題後，可到遊樂園中體驗丟丟樂、套圈圈還有彩虹氣墊，培養小朋友的感官協調及平衡感。

微光森林。圖／夢時代提供

最後一站，抵達以串旗及帳篷佈置而成的森林市集，小朋友可以自由選擇化身為蔬菜店、麵包店或服飾店的小小店長，讓親子拍照為森林之旅留下紀錄。另外，現場還有3公尺高的巨型怪獸扭蛋機，有機會將巧虎拼圖、蠟筆著色組、身高尺、提袋等周邊商品帶回家。

森林市集。圖／夢時代提供

夢時代表示，購物中心持續打造具備教育性、娛樂性、體驗性的場域，於2月28日、3月27日及4月4日「巧虎童趣森林特展」徵選統一麵包小小烘焙師，符合資格的小朋友並完成指定任務，可獲得「統一麵包巧虎禮盒」。3月4日起，於平日時段成功解鎖巧虎學習單，贈限量統一麵包或統一布丁。

巧巧遊樂園。圖／夢時代提供