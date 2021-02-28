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滿滿的福源花生醬！亞尼克「濃花生酥菠蘿」限時預購

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
亞尼克於7-11推出「濃花生酥菠蘿」生乳卷。圖／亞尼克提供
亞尼克於7-11推出「濃花生酥菠蘿」生乳卷。圖／亞尼克提供

不定時推出新口味的甜品品牌「亞尼克」，近期繼推出「櫻櫻梅黛子」生乳卷之後，自即日起與「福源花生醬」合作，限時於7-11推出「濃花生酥菠蘿」生乳卷預購活動，讓民眾可以品嚐到濃郁的花生奶香。另外至4月5日前，每天也都有生乳卷94折的回饋優惠。

位於新竹的「福源」，乃是當地老字號的花生醬名店，招牌花生醬的濃醇的香氣，獲得許多粉絲與甜食控的青睞。此次亞尼客所推出的「濃花生酥菠蘿」生乳卷，內餡使用了福源花生醬搭配北海道奶霜，帶出濃郁香醇的花生奶香，另外還加入巧克力酥菠蘿，增添酥脆的層次口感。「濃花生酥菠蘿」生乳卷自即日起至5月2日期間，限定於7-11預購，每條660元，團購價每條415元。

除了濃花生酥菠蘿生乳卷之外，亞尼克日前也新推出「櫻櫻梅黛子」生乳卷。表面以鹽漬櫻花作為點綴，蛋糕體也加入梅子粉烘烤增添風味；內餡則是混搭有草莓、紅櫻桃果餡，帶來酸甜甘鹹交錯的滋味，每條450元。為了慶祝銷售突破千萬條，至4月5日前，每日購買生乳卷，也可享6%折扣，等於天天打94折。

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