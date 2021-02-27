Max Mara表現七十周年的自信風采 SPORTMAX盡情性感

在Carlos Olmo激昂的「Tocando El Cielo」樂曲中，Max Mara開啟了2021秋冬影片秀，在品牌創立70周年之際，1951字樣也成為設計的細節之一，相較前季帶來更豐富活潑的表現；而SPORTMAX則以各年代女性群來打造性感、高冷或自信的秋冬系列，皮革混搭則是當季的精湛表現。

Max Mara創立之初，品牌創始人Achille Maramotti曾表示，他關注的是公務員和醫生等新興中產階級的妻子們，因為這些堅毅的女性終將有自己的事業、工作，活出自我色彩，而這也是Max Mara的精神所在，而Max Mara 大衣無疑是70年來的終極成就，觸感柔軟的泰迪絨、長駝毛以經典廓形和比例傳達女性的曲線美，大器、性感又可愛。秋冬季全新飛行夾克舒適百搭，絎縫夾克採用Max Mara標誌駝絨製成，時髦帥氣；腰際的迷你包款則有英倫風的典雅；之中可見創始年的1951字樣無所不在，更顯年輕活力。