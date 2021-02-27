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Max Mara表現七十周年的自信風采 SPORTMAX盡情性感

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Max Mara和SPORTMAX分別發表2021秋冬女裝系列。圖／Max Mara、SPORTMAX提供
Max Mara和SPORTMAX分別發表2021秋冬女裝系列。圖／Max Mara、SPORTMAX提供

在Carlos Olmo激昂的「Tocando El Cielo」樂曲中，Max Mara開啟了2021秋冬影片秀，在品牌創立70周年之際，1951字樣也成為設計的細節之一，相較前季帶來更豐富活潑的表現；而SPORTMAX則以各年代女性群來打造性感、高冷或自信的秋冬系列，皮革混搭則是當季的精湛表現。

Max Mara創立之初，品牌創始人Achille Maramotti曾表示，他關注的是公務員和醫生等新興中產階級的妻子們，因為這些堅毅的女性終將有自己的事業、工作，活出自我色彩，而這也是Max Mara的精神所在，而Max Mara 大衣無疑是70年來的終極成就，觸感柔軟的泰迪絨、長駝毛以經典廓形和比例傳達女性的曲線美，大器、性感又可愛。秋冬季全新飛行夾克舒適百搭，絎縫夾克採用Max Mara標誌駝絨製成，時髦帥氣；腰際的迷你包款則有英倫風的典雅；之中可見創始年的1951字樣無所不在，更顯年輕活力。

SPORTMAX重新定義和展現不同歷史階段的女性形象，以及她們性格中的陽光、陰暗面，二十世紀藝術家克勞德卡洪（Claude Cahun）開創了性別偏移（gender-bender）的價值觀，也是SPORTMAX秋冬復古未來主義風格的靈感來源，將極繁主義、極簡主義表現為雌雄同體的形貌，強調肩線、縐褶設計讓胸部相形隱晦低調，半身裙和褲裝以延伸的下襬或傘狀剪裁設計，打造了看似矛盾卻融合的一體，且具有雕塑般的鮮明線條。

性感、剛烈等不同風格，打造SPORTMAX秋冬的極簡與複雜。圖／SPORTMAX提供
性感、剛烈等不同風格，打造SPORTMAX秋冬的極簡與複雜。圖／SPORTMAX提供
Max Mara在2021秋冬以1951年的品牌創立年份作為設計的一部分。圖／Max Mara提供
Max Mara在2021秋冬以1951年的品牌創立年份作為設計的一部分。圖／Max Mara提供
SPORTMAX重新定義不同歷史階段的女性形象，以及她們性格中的光明、黑暗面。圖／SPORTMAX提供
SPORTMAX重新定義不同歷史階段的女性形象，以及她們性格中的光明、黑暗面。圖／SPORTMAX提供
Max Mara的學院風信差包款優雅古典。圖／Max Mara提供
Max Mara的學院風信差包款優雅古典。圖／Max Mara提供
1951字樣為Max Mara 2021秋冬時裝帶來新鮮感，也更顯年輕。圖／Max Mara提供
1951字樣為Max Mara 2021秋冬時裝帶來新鮮感，也更顯年輕。圖／Max Mara提供
Max Mara格紋腰包流露精緻英倫風。圖／Max Mara提供
Max Mara格紋腰包流露精緻英倫風。圖／Max Mara提供
Max Mara大衣是跨世代的經典代表作。圖／Max Mara提供
Max Mara大衣是跨世代的經典代表作。圖／Max Mara提供
SPORTMAX以狂歡氛圍來表現當代女性的摩登個性。圖／SPORTMAX提供
SPORTMAX以狂歡氛圍來表現當代女性的摩登個性。圖／SPORTMAX提供
SPORTMAX半身裙和褲裝都有延伸的下襬或傘狀剪裁。圖／SPORTMAX提供
SPORTMAX半身裙和褲裝都有延伸的下襬或傘狀剪裁。圖／SPORTMAX提供
Max Mara歡慶品牌創立70周年，帶來鼓舞人心的2021秋冬系列。圖／Max Mara提供
Max Mara歡慶品牌創立70周年，帶來鼓舞人心的2021秋冬系列。圖／Max Mara提供

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