BLACKPINK Lisa背CELINE白色帆布新款側背包 帥又可愛

CELINE熱賣的包款中，Triomphe Canvas凱旋門鎖鍊印花系列絕對名列其中，自推出以來已包括經典色系、新春紅色限定系列等多種風貌，近期更以春夏清新簡約的白色，打造老花新款式，也推出小型信差包、側背包等新穎輪廓。

清新的純白底色結合赭色的凱旋門鎖鍊圖案，表現出與經典款相同的陰影效果，讓印花更顯立體，也保留七○年代的復古格調。Triomphe Canvas白色帆布系列色調清爽、青春洋溢，用以搭襯當季的運動風時裝，日前品牌代言人BLACKPINK Lisa也搶先詮釋了小型肩背包，展現當代女孩的甜美青春。除了暢銷的圓盒包及背法多變的信差包，另有容量大的托特包、時髦半月包和造型奇趣的三角包及率性水桶包等不同包款，搭配不同夏日造型。