快訊

悲痛！吳孟達癌逝 母親今早才知兒子病情

談鴻海MIH電動車「出海口」 董座劉揚偉：手上有幾十張牌能打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BLACKPINK Lisa背CELINE白色帆布新款側背包 帥又可愛

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
CELINE代言人Lisa率先詮釋Triomphe Canvas白色帆布小型肩背包，95,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE代言人Lisa率先詮釋Triomphe Canvas白色帆布小型肩背包，95,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

CELINE熱賣的包款中，Triomphe Canvas凱旋門鎖鍊印花系列絕對名列其中，自推出以來已包括經典色系、新春紅色限定系列等多種風貌，近期更以春夏清新簡約的白色，打造老花新款式，也推出小型信差包、側背包等新穎輪廓。

清新的純白底色結合赭色的凱旋門鎖鍊圖案，表現出與經典款相同的陰影效果，讓印花更顯立體，也保留七○年代的復古格調。Triomphe Canvas白色帆布系列色調清爽、青春洋溢，用以搭襯當季的運動風時裝，日前品牌代言人BLACKPINK Lisa也搶先詮釋了小型肩背包，展現當代女孩的甜美青春。除了暢銷的圓盒包及背法多變的信差包，另有容量大的托特包、時髦半月包和造型奇趣的三角包及率性水桶包等不同包款，搭配不同夏日造型。

Triomphe Canvas凱旋門鎖鍊印花最初是由品牌創始人Celine Vipiana在1972年打造，當時是用於高級訂製行李箱、配飾系列，現任藝術創意總監Hedi Slimane復刻此經典設計，以陰影漸層變化表現印花立體浮雕的效果，飾以焦糖色、黝黑色的皮革緄邊壓線縫製，讓看似帥氣隨性的包款，在細節處表現巧思。

Triomphe Canvas白色帆布半月包，44,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas白色帆布半月包，44,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas白色帆布托特包，44,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas白色帆布托特包，44,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas白色帆布三角形肩背包，34,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas白色帆布三角形肩背包，34,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas白色帆布圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas白色帆布圓盒包，85,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE推出Triomphe Canvas白色帆布包款系列。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE推出Triomphe Canvas白色帆布包款系列。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas白色帆布肩背包，66,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas白色帆布肩背包，66,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas白色帆布小型直式托特包，44,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas白色帆布小型直式托特包，44,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas白色帆布小型信差包，61,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe Canvas白色帆布小型信差包，61,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

品牌 老花

延伸閱讀

BLACKPINK JENNIE加持！Gentle Monster新店成粉絲朝聖打卡景點

甜美的人間香奈兒去哪了？BLACKPINK Jennie扮壞女孩美又辣

亞洲史上第一次！人間芭比LISA獲邀成法國時尚大獎客座評審，中國歌手李宇春也入選

Lisa白衣馬甲登《青春有你3》，不科學比例再掀熱議！人間芭比的不挨餓飲食法公開

相關新聞

Max Mara表現七十周年的自信風采 SPORTMAX盡情性感

在Carlos Olmo激昂的「Tocando El Cielo」樂曲中，Max Mara開啟了2021秋冬影片秀，在品...

BLACKPINK Lisa背CELINE白色帆布新款側背包 帥又可愛

CELINE熱賣的包款中，Triomphe Canvas凱旋門鎖鍊印花系列絕對名列其中，自推出以來已包括經典色系、新春紅...

TOD’S定調2021秋冬都會女子風格 色彩飽滿的低調洗練

在秋冬發表的影片「In a MomenT」中，TOD’S創意總監Walter Chiapponi以4位模特兒穿梭在饒富現...

吳孟達離世！生前曾推「三叔陀飛輪」帥照爆表 根本暖男大叔

資深藝人吳孟達今日傳出因病辭世，令影迷為之唏噓。雖因演出「少林足球」、「食神」、「功夫」、「逃學威龍」、「鹿鼎記」中的綠...

天菜大廚新報到 Blancpain贊助法國米其林出版

瑞士鐘表品牌寶珀（Blanpain）長期關心Fine Dining潮流，自家刊物「Lettres du Brassus」...

10分鐘養出蘋果肌！ VALMONT泡泡面膜+新香味提升儀式感

後疫情時代，更要讓生活提升儀式感，瑞士保養品VALMONT法曼兒要讓保養與生活，都充滿美好芬芳。新推出肌密防禦活氧泡泡面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。