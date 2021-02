BLACKPINK Lisa背CELINE白色帆布新款側背包 帥又可愛

CELINE熱賣的包款中,Triomphe Canvas凱旋門鎖鍊印花系列絕對名列其中,自推出以來已包括經典色系、新春紅色限定系列等多種風貌,近期更以春夏清新簡約的白色,打造老花新款式,也推出小型信差包、側背包等新穎輪廓。

清新的純白底色結合赭色的凱旋門鎖鍊圖案,表現出與經典款相同的陰影效果,讓印花更顯立體,也保留七○年代的復古格調。Triomphe Canvas白色帆布系列色調清爽、青春洋溢,用以搭襯當季的運動風時裝,日前品牌代言人BLACKPINK Lisa也搶先詮釋了小型肩背包,展現當代女孩的甜美青春。除了暢銷的圓盒包及背法多變的信差包,另有容量大的托特包、時髦半月包和造型奇趣的三角包及率性水桶包等不同包款,搭配不同夏日造型。