TOD’S定調2021秋冬都會女子風格 色彩飽滿的低調洗練

在秋冬發表的影片「In a MomenT」中，TOD’S創意總監Walter Chiapponi以4位模特兒穿梭在饒富現代主義的空間中呈現新作，透過室內室外、門裡門外、樓上樓下的影像動線，表現沉穩卻個性強烈的女裝，以多重精緻細節的堆積，來疊砌完整造型，看似簡約其實隱藏許多細緻元素，在飽和色系中顯耀豐沛張力。

發表空間是鑲滿華麗大理石的樓層，模特兒像是4個不同的角色、也像是同一位女子的不同個性，以姿態、色彩交織出流暢動人的造型。在深度探索經典工藝的同時，表現當代運動服的語彙，俐落的線條中保留高雅氣息、功能實用的特性，皮革飾邊大衣在腰際隨性綁帶，搭襯精緻針織長褲，是當季焦點形貌；荷葉飾邊勾勒出披肩般的輪廓、襯衫背後裝飾復古蝴蝶結，都增添飄逸女人味。短身羽絨外套、柔軟的帽飾，則顯得溫暖澎潤。

袋款以誇大的體積登場，例如粗裁邊的T Timeless，結構柔軟的Hobo肩背包Oboe則成為肩上的自信裝飾。在鞋履部分，厚鞋底上鑲飾橡膠豆豆，莫卡辛鞋面綴有T字標記，尖頭鞋則搭襯圓錐形貓跟，以優雅從容的氣度來突破常軌。