吳孟達離世！生前曾推「三叔陀飛輪」帥照爆表 根本暖男大叔

資深藝人吳孟達今日傳出因病辭世，令影迷為之唏噓。雖因演出「少林足球」、「食神」、「功夫」、「逃學威龍」、「鹿鼎記」中的綠葉角色而聞名，但「達叔」早年亦曾在古龍武俠小說改編電影「楚留香」中演出「胡鐵花」一角，帥氣爆表！想記住「達叔」的帥氣英姿並不困難，去年2020年他曾和香港手表品牌「萬希泉（MEMORIGIN）」合作推出「三叔陀飛輪」，宣傳形象更變身瀟灑成功人士，帥氣爆表。

萬希泉特色為香港設計、採用入門價位中國機芯，並有「港產陀飛輪」之稱，品牌「香港精神」系列中便大量與香港藝人合作，包含曾志偉、呂良偉、鄭中基、陳曉東、李嘉欣都有合作；同時品牌和日本市場的特殊合作版本，甚至曾將日本國寶「曜変天目」茶碗、Hello Kitty、聖鬥士星矢、機動戰士（GUMDAM）、李小龍納入腕表設計。