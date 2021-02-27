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吳孟達離世！生前曾推「三叔陀飛輪」帥照爆表 根本暖男大叔

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
吳孟達去年為萬希泉拍攝形象廣告時，穿上西裝、打上領結，傳遞斯文暖男大叔形象。圖 / 翻攝自萬希泉官方網站。
吳孟達去年為萬希泉拍攝形象廣告時，穿上西裝、打上領結，傳遞斯文暖男大叔形象。圖 / 翻攝自萬希泉官方網站。

資深藝人吳孟達今日傳出因病辭世，令影迷為之唏噓。雖因演出「少林足球」、「食神」、「功夫」、「逃學威龍」、「鹿鼎記」中的綠葉角色而聞名，但「達叔」早年亦曾在古龍武俠小說改編電影「楚留香」中演出「胡鐵花」一角，帥氣爆表！想記住「達叔」的帥氣英姿並不困難，去年2020年他曾和香港手表品牌「萬希泉（MEMORIGIN）」合作推出「三叔陀飛輪」，宣傳形象更變身瀟灑成功人士，帥氣爆表。

萬希泉特色為香港設計、採用入門價位中國機芯，並有「港產陀飛輪」之稱，品牌「香港精神」系列中便大量與香港藝人合作，包含曾志偉、呂良偉、鄭中基、陳曉東、李嘉欣都有合作；同時品牌和日本市場的特殊合作版本，甚至曾將日本國寶「曜変天目」茶碗、Hello Kitty、聖鬥士星矢、機動戰士（GUMDAM）、李小龍納入腕表設計。

去年十月時，品牌並邀請「達叔」推出了一枚「三叔陀飛輪」，腕表以「太陽」為靈感，象徵喜劇演員總為人帶來歡樂、傳遞正能量。取名為「三叔」是因吳孟達曾在電影「賭聖」中為周星馳趣稱為「三叔」，因而在影迷口中廣為流傳。去年為品牌拍攝形象宣傳時，吳孟達更打上蝶型領結（bowtie），穿上西裝與斯文眼鏡，變身成功人士、散發「暖男大叔」氣息。雖然吳孟達今日因病離世，但他帶給人的歡樂印象，相信會如腕表設計的溫暖太陽，長久在影迷心中佔有無可替代的重要地位。

香港手表品牌「萬希泉」的娛樂圈關係良好，2018年的記者會上，便曾邀請任達華與妻子「琦琦」一同現身，發表由琦琦設計的「維也納的春天」。圖 / 翻攝自instagram。
香港手表品牌「萬希泉」的娛樂圈關係良好，2018年的記者會上，便曾邀請任達華與妻子「琦琦」一同現身，發表由琦琦設計的「維也納的春天」。圖 / 翻攝自instagram。
萬希泉曾與漫威（MARVEL）合作，推出鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾等主題腕表。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。
萬希泉曾與漫威（MARVEL）合作，推出鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾等主題腕表。圖 / 翻攝自instagram（合成圖）。
萬希泉與吳孟達聯名的「三叔陀飛輪」腕表，採用手上鍊機芯。圖 / 翻攝自萬希泉官方網站。
萬希泉與吳孟達聯名的「三叔陀飛輪」腕表，採用手上鍊機芯。圖 / 翻攝自萬希泉官方網站。

品牌 香港

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