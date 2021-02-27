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天菜大廚新報到 Blancpain贊助法國米其林出版

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
位於馬賽「Signature」餐廳的主廚Coline Faulquier。圖 / 翻攝自instagram。
位於馬賽「Signature」餐廳的主廚Coline Faulquier。圖 / 翻攝自instagram。

瑞士鐘表品牌寶珀（Blanpain）長期關心Fine Dining潮流，自家刊物「Lettres du Brassus」每一季皆專題報導世界各地的頂級美食廚藝，去年二月除與美食權威「米其林指南」結盟，展開為期三年的全球合作，近期再宣佈支持法國版米其林指南的出版，並於活動上參與年輕主廚獎（Young Chef Award）的頒發，表揚兩名新銳名廚的誕生。

兩名新銳名廚是位於馬賽「Signature」餐廳的Coline Faulquier，以及位於巴黎餐廳MoSuke的Mory Sacko；他們分別贏了「年輕主廚獎（Young Chef Award）」的肯定，兩間餐廳Signature與MoSuke也各自摘下米其林一星的肯定。

這場小型的頒獎活動於艾菲爾鐵塔上、離地面125公尺高的米其林一星餐廳Le Jules Verne舉行。雖然因為疫情緣故國人暫時無法旅遊，但想隔空欣賞巴黎風情？或可瀏覽寶珀Blancpain官方網站，或官方instagram帳號「blancpain1735」。

來自巴黎餐廳MoSuke的主廚Mory Sacko一同與Blancpain法國品牌主管Arnaud Blandin一同留影。圖 / 翻攝自instagram。
來自巴黎餐廳MoSuke的主廚Mory Sacko一同與Blancpain法國品牌主管Arnaud Blandin一同留影。圖 / 翻攝自instagram。
小型的頒獎活動於艾菲爾鐵塔上、離地面125公尺高的米其林一星餐廳Le Jules Verne舉行，也是2021年少數的Fine Dining公開活動之一。圖 / 翻攝自instagram。
小型的頒獎活動於艾菲爾鐵塔上、離地面125公尺高的米其林一星餐廳Le Jules Verne舉行，也是2021年少數的Fine Dining公開活動之一。圖 / 翻攝自instagram。

米其林 巴黎

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