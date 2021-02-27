聽新聞
test
0:00 / 0:00
天菜大廚新報到 Blancpain贊助法國米其林出版
瑞士鐘表品牌寶珀（Blanpain）長期關心Fine Dining潮流，自家刊物「Lettres du Brassus」每一季皆專題報導世界各地的頂級美食廚藝，去年二月除與美食權威「米其林指南」結盟，展開為期三年的全球合作，近期再宣佈支持法國版米其林指南的出版，並於活動上參與年輕主廚獎（Young Chef Award）的頒發，表揚兩名新銳名廚的誕生。
兩名新銳名廚是位於馬賽「Signature」餐廳的Coline Faulquier，以及位於巴黎餐廳MoSuke的Mory Sacko；他們分別贏了「年輕主廚獎（Young Chef Award）」的肯定，兩間餐廳Signature與MoSuke也各自摘下米其林一星的肯定。
這場小型的頒獎活動於艾菲爾鐵塔上、離地面125公尺高的米其林一星餐廳Le Jules Verne舉行。雖然因為疫情緣故國人暫時無法旅遊，但想隔空欣賞巴黎風情？或可瀏覽寶珀Blancpain官方網站，或官方instagram帳號「blancpain1735」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言