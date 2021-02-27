天菜大廚新報到 Blancpain贊助法國米其林出版

瑞士鐘表品牌寶珀（Blanpain）長期關心Fine Dining潮流，自家刊物「Lettres du Brassus」每一季皆專題報導世界各地的頂級美食廚藝，去年二月除與美食權威「米其林指南」結盟，展開為期三年的全球合作，近期再宣佈支持法國版米其林指南的出版，並於活動上參與年輕主廚獎（Young Chef Award）的頒發，表揚兩名新銳名廚的誕生。

兩名新銳名廚是位於馬賽「Signature」餐廳的Coline Faulquier，以及位於巴黎餐廳MoSuke的Mory Sacko；他們分別贏了「年輕主廚獎（Young Chef Award）」的肯定，兩間餐廳Signature與MoSuke也各自摘下米其林一星的肯定。