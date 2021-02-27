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肌膚「有感亮白」經得起考驗！ 雅頓推積雪草煥亮精露
「有感保養」是每個人保養時，最在意的問題，但有感之後，最在意的就是時間考驗。伊莉莎白雅頓為即將來臨的炎熱夏天提前準備。針對亞洲人的黃皮膚打造「細緻、亮白、舒緩」三效合一的「光纖鑽白積雪草煥亮精露」，為每一天的自帶光彩做準備。
亞洲人的皮膚問題最容易遇到泛黃、暗沉等問題，伊麗莎白雅頓台灣區總經理馬敏桂總經理指出：「光纖鑽白積雪草煥亮精露含天然栗子萃取，溫和促進肌膚代謝，提升澄淨光采，使肌膚晶瑩剔透。」
產品設計不含酒精成分，上層青蘋綠為天然滋養油，下層柔美膚雙色分溫和修復，有效去角質，促進皮膚細胞的新陳代謝，經臨床及皮膚科醫生測試有效去角質，促進皮膚抵禦外界污染，同時減少暗斑及色斑，為肌膚打造柔光自帶美肌濾鏡效果。
透亮成分包括B3、白芷根、維他命C、合歡樹、積雪草，強化肌膚保護屏障又想要有足夠的修復效果，為自己的從裡亮到外，專為亞洲肌膚設計，獨特雙層精露含創新配方。
全台「肌膚發光度檢測活動」三月起也一併開跑
北部
SOGO百貨忠孝館-3/6(六)-3/7(日)
新光三越信義新天地A8-3/6(六)-3/7(日)
新光三越台北站前店-3/12(五)-3/13(六)
南部
高雄巨蛋-3/12(五)-3/13(六)
高雄漢神百貨-3/20(六)-3/21(日)
中部
台中中友百貨-3/27(六)-3/28(日)
台中廣三SOGO百貨-3/27(六)-3/28(日)
完成後即可獲得新品「天使光精露」2ml一份
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