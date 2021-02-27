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10分鐘養出蘋果肌！ VALMONT泡泡面膜+新香味提升儀式感
後疫情時代，更要讓生活提升儀式感，瑞士保養品VALMONT法曼兒要讓保養與生活，都充滿美好芬芳。新推出肌密防禦活氧泡泡面膜，只要花10分鐘，就能讓肌膚養出蘋果肌膚，保養後搭配使用Fizzy Mint沁檸義香淡香水，用清新香味療癒生活。
VALMONT肌密防禦活氧泡泡面膜使用時，能在臉上產生泡沫，能為肌膚代謝髒污，改善粗糙膚質，重現肌膚的嫩亮，而且一次一顆的包裝，讓面膜都在最新鮮的狀態，還能隨身攜帶。
肌密防禦活氧泡泡面膜內含金蓮花萃取物，能釋放活氧因子，瑞士蘋果則是具有自我修護能力，讓肌膚煥新，微脂囊瑞士水耕植萃能讓肌膚代謝不良雜質，彷彿讓臉上戴著隱形口罩。
而宮殿系列Palazzo Nobile淡香水系列，也推出全新Fizzy Mint沁檸義香淡香水，香調清新迷人，最適合春夏使用，整體散發柑橘的芳香香氣，以佛手柑、薄荷碎葉與馬鞭草相互組合，為嗅覺增添清新感。
VALMONT法曼兒將於3月底，與台北文華東方酒店推出聯名VALMONT套房，讓房客在套房內能體驗VALMONT旅行組。
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