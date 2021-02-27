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Rosamund Pike新片「詐欺女王」IWC助攻 化身女強人

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
早在一月中時，Rosamund Pike便曾在instagram帳號mspike秀出與另一片中演員「小惡魔」Peter Dinklage的合照，悄悄為新片宣傳暖身。圖 / 翻攝自instagram。
早在一月中時，Rosamund Pike便曾在instagram帳號mspike秀出與另一片中演員「小惡魔」Peter Dinklage的合照，悄悄為新片宣傳暖身。圖 / 翻攝自instagram。

曾以「控制」、「私人戰爭（A Private War）」兩度問鼎金球獎影后的演員羅莎蒙派克（Rosamund Pike）近期又有新片「詐欺女王（I care a lot）」新上映，電影由駭人聽聞的「照護詐欺致富」事件改編上大螢幕，成為開春以來的話題新片。

Rosamund Pike除了早於一月中便在個人instagram帳號mspike中秀出語戲中另一演員、以美劇「冰與火之歌」聞名的「小惡魔」彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）合照掀起一波話題，電影中另一亮點則是她配戴的萬國表（IWC）的PORTOFINO系列玫瑰金月相腕表。37毫米的玫瑰金表殼上，除了表圈、時標都鑲嵌以華麗鑽石，表帶更採用雅緻的米蘭式金屬鍊帶，展現奢華的強勢作風。

但金表不總像Rosamund Pike般散發強勢風格，例如伯爵（PIAGET）便有一只Possession系列金表，搭配宮廷式雕刻（Palace Decor）展現婀娜古典氣息，並由韓劇天后、伯爵亞洲品牌代言人孔曉振美美配戴。

此外積家（Jaeger-LeCoultre）則將眼光投向新一代男性演員，以「非關男孩」成名，並演出「憤怒道：瘋狂麥斯」、「殭屍哪有那麼帥」的Nicholas Hoult，便在近日配戴上積家的Polaris潛水響鬧腕表。Nicholas Hoult並搭配上大地色系三件式休閒西裝，展現輕熟男的斯文風範。讓人發現：晚宴派對除了晚禮服、領帶與雕花皮鞋，一只搶眼的高級腕表，或可能是最佳紳士「伴手」。

IWC PORTOFINO系列玫瑰金月相腕表，37毫米、玫瑰金、時間顯示，約126萬5,000元。圖 / 萬國表提供。
IWC PORTOFINO系列玫瑰金月相腕表，37毫米、玫瑰金、時間顯示，約126萬5,000元。圖 / 萬國表提供。
以「非關男孩」成名，並演出「憤怒道：瘋狂麥斯」的Nicholas Hoult，近日配戴上積家Polaris潛水響鬧腕表，一展紳士風格。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
以「非關男孩」成名，並演出「憤怒道：瘋狂麥斯」的Nicholas Hoult，近日配戴上積家Polaris潛水響鬧腕表，一展紳士風格。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
身為伯爵（PIAGET）亞洲品牌代言人，孔曉振手上的Extremely Lady黃金腕表，以宮廷式雕刻表帶，展現溫暖貴氣魅力。圖 / 翻攝自instagram。
身為伯爵（PIAGET）亞洲品牌代言人，孔曉振手上的Extremely Lady黃金腕表，以宮廷式雕刻表帶，展現溫暖貴氣魅力。圖 / 翻攝自instagram。
Jaeger-LeCoultre Polaris系列自動腕表，精鋼、41毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，價格店洽。圖 / 積家表提供。
Jaeger-LeCoultre Polaris系列自動腕表，精鋼、41毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，價格店洽。圖 / 積家表提供。
PIAGET Extremely Lady黃金腕表，27 x 22 毫米、18K玫瑰金、鑲襯24顆圓形鑽石約1.46克拉，177萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Extremely Lady黃金腕表，27 x 22 毫米、18K玫瑰金、鑲襯24顆圓形鑽石約1.46克拉，177萬元。圖 / PIAGET提供。
Rosamund Pike演出新片「詐欺女王」，故事由「照護詐欺致富」事件改編上大螢幕，成為開春以來的話題新片。圖 / 萬國表提供。
Rosamund Pike演出新片「詐欺女王」，故事由「照護詐欺致富」事件改編上大螢幕，成為開春以來的話題新片。圖 / 萬國表提供。

腕表 詐欺 電影

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