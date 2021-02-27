Rosamund Pike新片「詐欺女王」IWC助攻 化身女強人

曾以「控制」、「私人戰爭（A Private War）」兩度問鼎金球獎影后的演員羅莎蒙派克（Rosamund Pike）近期又有新片「詐欺女王（I care a lot）」新上映，電影由駭人聽聞的「照護詐欺致富」事件改編上大螢幕，成為開春以來的話題新片。

Rosamund Pike除了早於一月中便在個人instagram帳號mspike中秀出語戲中另一演員、以美劇「冰與火之歌」聞名的「小惡魔」彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）合照掀起一波話題，電影中另一亮點則是她配戴的萬國表（IWC）的PORTOFINO系列玫瑰金月相腕表。37毫米的玫瑰金表殼上，除了表圈、時標都鑲嵌以華麗鑽石，表帶更採用雅緻的米蘭式金屬鍊帶，展現奢華的強勢作風。

但金表不總像Rosamund Pike般散發強勢風格，例如伯爵（PIAGET）便有一只Possession系列金表，搭配宮廷式雕刻（Palace Decor）展現婀娜古典氣息，並由韓劇天后、伯爵亞洲品牌代言人孔曉振美美配戴。