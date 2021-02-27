從荒蕪中昇華 RICHARD MILLE贊助DESERT X 2021雙年展

村上春樹小說「國境之南。太陽之西」中曾有如斯一段：「...雨下了花就開，雨不下花就枯萎。一個世代死掉之後，下一個世代就取而代之。大家以各種不同的方式活，以各種不同的方式死，最後只有沙漠留下來，真正活著的只有沙漠而已。」然而沙漠之中除了滾滾黃沙，可還會有什麼可以非物質的形式留存？對「Desert X 2021」雙年展而言，答案可能是藝術。

藝術是什麼？藝術是從形而上的思想中汲取靈感、轉化思維。虛無不總為空，也可以從荒蕪中淬煉出奇蹟般的昇華。你在城市中看過展覽，但你可曾在沙漠中見證過藝術？頂級鐘表品牌RICHARD MILLE持續深耕當代藝術創作，宣布擔任擔任「Desert X 2021」紀錄片執行製片、並將擔任DESERT X 2021沙漠雙年展的贊助商。

不僅編舞家班傑明·米爾派德（Benjamin Millepied）、作曲家托馬·魯塞爾（Thomas Roussel）都是RICHARD MILLE的品牌友人，RICHARD MILLE並贊助巴黎東京宮、收購由畢卡索在1950年代支持創建的出版社Éditions Cercle d’Art，在當代藝術著墨甚深。

品牌美洲執行長John Simonian表示，「與即將在科切拉山谷展出的場域特定裝置藝術相比，我們的時計是一個微型宇宙，但兩者都在以各自的形式努力挑戰成規、推崇文化，並探討更宏大的概念，包括時間本質。我們期待參加Desert X的民眾可以在兩個月的時間裡，在綿延數里的廣闊天地中，走出熟悉的環境，在這個非凡的時間和地點進行有意義的互動。」

即將開展的「Desert X 2021沙漠雙年展」，最早於2017年創立，今年共有來自美國、阿根廷、哥倫比亞、波蘭、迦納共和國、埃及、墨西哥、沙烏地阿拉伯等八個國家的13位藝術家，展覽本身是由「慈善組織沙漠雙年展（The Desert Biennial）所發起，嘗試透過知名藝術家的裝置藝術，以活化沙漠地區的活動。