萬寶龍精裝讀本Inspire Writing問世 還原書寫大腕的傳奇歷程

想瞭解一個人，有很多方式，加入他的社群帳號、跟他聊天、與之結識；認識一個品牌，則可以理解他的設計、爬梳過往歷史典故、又或是理解其製造與美學的前因後果。網路過度發達的世代，資訊相對零散、碎片化，想更認識來自德國的筆具大腕萬寶龍（Montblanc）？現在他們推出的一本精裝大書「Inspire Writing」，讓你一次看好看滿、看到精彩。 一件金質的萬寶龍筆尖有何奧妙？透過精美視覺與文字，圖文並茂娓娓道來。圖 / 萬寶龍提供。

這本精裝讀本並非資訊導向的型錄，亦非純粹歌功頌德的花俏文字，萬寶龍與負責出版的Assouline出版社找上了資深時尚記者與評論家Alexander Fury擔任文字撰述，Alexander Fury曾在2016年至2018年期間擔任紐約時報的首席時尚特派記者，並在「金融時報（Financial Times）」發表男裝評論，從2017年起已經出版過多本時裝與精品主題書籍。 RED系列是萬寶龍與(RED)基金會合作的書寫工具系列，細節帶有Marc Newson特有的有機、生物風格，部分銷售所得將捐贈以對抗愛滋病、肺結核和瘧疾為主軸的「全球基金會」（The Global Fund）。圖 / 萬寶龍提供。 2020年時推出的高藝術性埃及主題書寫工具，將聖甲蟲、法老、古文明的意涵，巧妙轉生。圖 / 萬寶龍提供。

視覺上搭配攝影師Laziz Hamani的圖像，定格並揭示了萬寶龍專注在細節的精工技法。例如一件萬寶龍金質筆尖的誕生，包含了多道不同工序，從沖頭（punching）、壓凸（embossing）、成形（forming）、熔接（welding）、切割（cutting）、覆膜（masking）、電鍍（electroplating），以及與進墨器的組裝，最後大功告成。 一件萬寶龍金質筆尖的誕生，包含從左至右的八道工序：沖頭（punching）、壓凸（embossing）、成形（forming）、熔接（welding）、切割（cutting）、覆膜（masking）、電鍍（electroplating）與進墨器的組。圖 / 萬寶龍提供。

書中再搜羅了大量過往年代的廣告海報，並記錄萬寶龍從過往至今曾推出具有美學或里程碑意義的重要筆具作品，例如RED系列是萬寶龍與(RED)基金會合作，整體設計散發鮮明的Marc Newson有機、生物風格，其部分銷售所得將捐贈予對抗愛滋病、肺結核的「全球基金會」（The Global Fund）；又像是去年在高藝術性系列下的埃及主題書寫工具，從聖甲蟲、金色、古文，重現了法老王的輝煌與威儀。 一幅1910年的廣告海報，傳遞萬寶龍筆蓋設計對於旅行時鋼筆的保護性，畫風優美復古。圖 / 萬寶龍提供。

讀本尺寸為26*35公分，全數合計220頁，國際書碼（ISBN）為9781614289296，並有英文與德文兩種版本，已從2021年2月起在全球萬寶龍與Assouline出版社的線上通路販售。

1952年時萬寶龍首度推出了大師傑作系列149鋼筆，筆蓋簡潔渾圓的線條，至今蔚為經典一甲子。圖 / 萬寶龍提供。

黑色精裝外殼、白色書衣的「Inspire Writing」，尺寸為26*35公分，全數合計220頁，並有英文與德文兩種版本，並從2021年2月起在全球萬寶龍與Assouline出版社的線上通路販售。圖 / 萬寶龍提供。