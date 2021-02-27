窗外就是龜山島！蘭陽烏石港酒店 開幕優惠3,888起

坐擁蘭陽八景「龜山朝日」美景的全新酒店─蘭陽烏石港海景酒店，也是宜蘭頭城第一家具規模的度假飯店，2/1起試營運，其建築外觀，被網友形容「結合馬雅古文明與現代科技的美感」，矗立在蘭陽平原特別顯眼。即日起至6/30推出開幕優惠，兩人同行一泊一食，每房3,888元起，平日入住，限量再送經典馬克杯、以及價值3,000元的歡囍開幕體驗券。

蘭陽烏石港海景酒店以「Lan Yang」為名，緊鄰宜蘭頭城烏石港、頭城老街，環抱東北角最美的海天一色， 可俯瞰蘭陽平原的田野風情，遠觀烏石漁港的遼闊天際，坐擁蘭陽八景中「龜山朝日」、「巃嶺夕煙」、「西峰爽氣」、「石港春帆」的四大絕美景致，適合定點度假，感受歲月靜好。

酒店大廳揉合白畫與黑夜的光影交錯，玻璃魚燈高掛，形成群聚的海洋映象，魚兒悠游其中，呼應著遠到而來的旅客聚集港灣，在這裡與大海相遇。全館共135間景觀客房，每間客房與山海齊行，視野極佳，其中，「山嵐客房」盡覽雲霧繚繞的山間美景，「海藍客房」則網羅浩瀚無際的蔚藍海岸。酒店另有茶苑、泳池、書閣等設施，讓短暫的旅行停留，也能感受在地滿滿的溫暖。

酒店因鄰近漁港，位於2樓的海景全日餐廳也以現流海鮮與蘭陽在地蔬食為主，多種海鮮料理主要展現鮮甜原味，還有清酒和紅、白酒無限暢飲，餐廳山嵐綠意與海景交會，美景也為用餐情味加分。

即起除囍慶迎賓3,888元起的專案外，3/1至6/30另有一泊三食、每房8,888元起的套裝，提供兩天一夜16坪以上的套房住宿，含早餐、晚餐、下午茶點各乙客，於官網預定早鳥專案，限量再升等面海景海藍房型，可在景觀陽台擺盪著搖椅吹海風，眼望龜山島與大海相映的靜謐美景。

地址：宜蘭縣頭城鎮大武路180號