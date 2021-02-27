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松菸裡的「聚聚樓」翻玩中菜 用「竹葉青」點亮湯品

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
聚聚樓以美食搭建一座連結昔與今的時光橋樑。圖／聚聚樓提供
聚聚樓以美食搭建一座連結昔與今的時光橋樑。圖／聚聚樓提供

意為「歡迎來聚聚」的「聚聚樓」，是誠品行旅開出的第一家館外中餐廳，地點就在誠品生活松菸店3樓，圓弧型的數大落地玻璃窗將松菸古蹟、巨蛋都收入眼底；雖是中餐，卻不強調菜系，擁有40年廚齡的劉建峯融合各菜系特色，創意玩味，變化出各種中菜驚奇。

劉建峯的廚藝經驗豐富，從江浙、廣式、川菜到台式等菜色都能貫通，新餐廳裡近60道美饌，有不少是他隱藏心中、久遠的味覺記憶。像是「當歸蜜棗牛肉清湯」，他想起學徒時期為了學功夫，下了班總得陪師傅喝兩杯，當年師徒共飲的「竹葉青」就為這道湯品畫龍點睛，點出清香；兒時滋味「鹹蜆仔」也華麗升級，改以九孔上陣，口感更彈Q鮮甜。

他用創意翻玩中菜，最有趣的是將新鮮荔枝果肉，炒進辣子雞丁，川味之外多了果香清新；翻轉自「橙汁排骨」的杜松子橙汁肉，則以更清新香醇的杜松子酒、現榨柳橙汁，為菜品帶進優雅鮮香。

試營運期間最受歡迎的「蜜糖脆皮牛小排」，是主廚口中「不等人」的菜，為了讓牛小排溫熱入口，點菜時一律通知「做好就得立即出菜」，檸檬片與焦糖、肉汁完美相融，油潤酸甜，滋味豐富美妙。可素食的「十香如意炒米粉」也是改版的創意料理，看似簡單，卻最耗時費工。

餐廳的另一特色，是絕佳視野，松菸綠地、古蹟建築與台北大巨蛋在眼前零距離展開，夜幕低垂時，則能遠眺台北101璀璨景致。室內設計也展現「誠品」的一貫特色：綠與柚木，再搭以帶有東方印象的鐵花窗。

全區僅48席座位，包括兩間半開放的4人小包廂，以及一間可接待12人的獨立包廂。

電話：02-6636-9600

價位：單點菜色每道180元起，午、晚間套餐每位1,200元起

十香如意炒米粉，300元。圖／聚聚樓提供
十香如意炒米粉，300元。圖／聚聚樓提供
荔香辣子雞丁，320元。圖／聚聚樓提供
荔香辣子雞丁，320元。圖／聚聚樓提供
松菸綠地、古蹟建築與台北大巨蛋，在眼前零距離展開。圖／聚聚樓提供
松菸綠地、古蹟建築與台北大巨蛋，在眼前零距離展開。圖／聚聚樓提供
蜜糖脆皮牛小排，720元。圖／聚聚樓提供
蜜糖脆皮牛小排，720元。圖／聚聚樓提供

創意料理 松菸 誠品

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