快訊

獨／陸祭台灣鳳梨禁令！ 農委會將提高外銷獎金鼓勵轉單

國道驚魂！天降大貨車巨輪砸車 一家四口母死2女傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

換季居家來換新！HOLA、生活工場推優惠，滿千送百划算

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
HOLA推出收納系列單筆滿2千元現折200元。圖／HOLA提供
HOLA推出收納系列單筆滿2千元現折200元。圖／HOLA提供

準備迎接換季了嗎？居家通路正推出不少優惠活動，即日起至3月10日，HOLA推出收納系列單筆滿2,000元現折200元；生活工場則推出38女王節，即日起至3月28日，全台門市消費滿1,388元送100元購物金，滿3,888元送300元購物金。

準備收起過年、秋冬的商品嗎？那就先從學收納開始，HOLA推出多款純色風格的收納新品，喜歡韓系美型的可選LITEM，也有適合文青的CURVER仿清水模收納箱，HOLA也提出三種收納方法，要先精準定義物品的需求度，找出必定要用的物品，估計數量來挑選收納類型；再考慮日常生活的動線，來安排擺放位置；最後考量居家色系風格，以及自己的喜歡，挑選適合的收納商品。

而3月10日前購買HOLA收納系列商品，除了商品特價外，單筆實付滿2千現折2百元，還有指定品牌9折。

生活工場也推出多種商品優惠，鑽石會員能有不限消費金額享受加價購，如UKIHIRA錘紋麥飯石雪平鍋特價699元、Concern康生天空之鎚-迷你筋膜槍特價1,299元。

2月底前還有加強優惠，提升家中香味的比佛利陽光超音波香氛水氧機，58折特價2,888元。

生活工場線上購物商城加碼5折優惠，最推薦旋轉式蛋形椅，55折特價5,499元，另線上購物消費滿6,888元現折600元，滿萬送價值1,580元的純白寧靜超音波香氛USB水氧機。

HOLA推出收納系列單筆滿2千元現折200元。圖／HOLA提供
HOLA推出收納系列單筆滿2千元現折200元。圖／HOLA提供
HOLA推出收納系列單筆滿2千元現折200元。圖／HOLA提供
HOLA推出收納系列單筆滿2千元現折200元。圖／HOLA提供
生活工場線上購物旋轉式蛋形椅，55折特價5,499元。圖／生活工場提供
生活工場線上購物旋轉式蛋形椅，55折特價5,499元。圖／生活工場提供
生活工場推出全台門市消費滿1,388元送100元購物金。圖／生活工場提供
生活工場推出全台門市消費滿1,388元送100元購物金。圖／生活工場提供

HOLA 女王

延伸閱讀

限量20萬張！萊爾富獨家推出百元「機會命運券」　10支iPhone 12 Pro等你抽

王宇婕證婚出包 差點嫁給小甜甜老公

有.設計過新年送萬元購物金 消費滿額再抽美型按摩槍

胰臟癌、炎分不清？內視鏡超音波助攻確診免挨1刀

相關新聞

萬寶龍精裝讀本Inspire Writing問世 還原書寫大腕的傳奇歷程

想瞭解一個人，有很多方式，加入他的社群帳號、跟他聊天、與之結識；認識一個品牌，則可以理解他的設計、爬梳過往歷史典故、又或...

窗外就是龜山島！蘭陽烏石港酒店 開幕優惠3,888起

坐擁蘭陽八景「龜山朝日」美景的全新酒店─蘭陽烏石港海景酒店，也是宜蘭頭城第一家具規模的度假飯店，2/1起試營運，其建築外...

松菸裡的「聚聚樓」翻玩中菜 用「竹葉青」點亮湯品

意為「歡迎來聚聚」的「聚聚樓」，是誠品行旅開出的第一家館外中餐廳，地點就在誠品生活松菸店3樓，圓弧型的數大落地玻璃窗將松...

換季居家來換新！HOLA、生活工場推優惠，滿千送百划算

準備迎接換季了嗎？居家通路正推出不少優惠活動，即日起至3月10日，HOLA推出收納系列單筆滿2,000元現折200元；生...

「好好睡覺」成生活新顯學 從挑對適合自己的床枕開始

現代人工作忙碌生活壓力大，不少人還得靠假日來補眠，但想要用睡眠來恢復體力，除了睡眠時間要夠充裕外，睡眠品質也很重要，而舒...

泡泡面膜、沁檸香水 用清新美迎接春天的到來

天氣漸漸暖活，春天的氣息也愈來愈濃，該是時候讓自己煥然一新了，美麗的蛻變，就從充滿光澤感的健康美肌，優雅清新的迷人香氣開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。