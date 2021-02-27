聽新聞
test
0:00 / 0:00
換季居家來換新！HOLA、生活工場推優惠，滿千送百划算
準備迎接換季了嗎？居家通路正推出不少優惠活動，即日起至3月10日，HOLA推出收納系列單筆滿2,000元現折200元；生活工場則推出38女王節，即日起至3月28日，全台門市消費滿1,388元送100元購物金，滿3,888元送300元購物金。
準備收起過年、秋冬的商品嗎？那就先從學收納開始，HOLA推出多款純色風格的收納新品，喜歡韓系美型的可選LITEM，也有適合文青的CURVER仿清水模收納箱，HOLA也提出三種收納方法，要先精準定義物品的需求度，找出必定要用的物品，估計數量來挑選收納類型；再考慮日常生活的動線，來安排擺放位置；最後考量居家色系風格，以及自己的喜歡，挑選適合的收納商品。
而3月10日前購買HOLA收納系列商品，除了商品特價外，單筆實付滿2千現折2百元，還有指定品牌9折。
生活工場也推出多種商品優惠，鑽石會員能有不限消費金額享受加價購，如UKIHIRA錘紋麥飯石雪平鍋特價699元、Concern康生天空之鎚-迷你筋膜槍特價1,299元。
2月底前還有加強優惠，提升家中香味的比佛利陽光超音波香氛水氧機，58折特價2,888元。
生活工場線上購物商城加碼5折優惠，最推薦旋轉式蛋形椅，55折特價5,499元，另線上購物消費滿6,888元現折600元，滿萬送價值1,580元的純白寧靜超音波香氛USB水氧機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言