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季節限定！金門新鮮薄海帶 3月3日限量開賣

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣水試所在金門周遭海域養殖的海帶，今年豐收，近日會陸續進行採收作業。圖／金門縣水試所提供
金門縣水試所在金門周遭海域養殖的海帶，今年豐收，近日會陸續進行採收作業。圖／金門縣水試所提供

新鮮海帶要開賣囉！金門縣水產試驗所養殖的生鮮海帶，即將於3月3日（星期三）開始陸續採收，並於當日下午一點半在水試所廣場進行販售，目前採收為薄海帶，售價優惠為3斤120元，往年新鮮海帶一上市，都會造成搶購熱潮，水試所呼籲要嚐鮮的民眾儘速前往購買，售完為止，錯過了可要再等明年喔！訂購電話：082-326408，傳真082-327329。

金門縣水產試驗所表示，今年因強烈冷氣團連續報到，使金門週遭海域的低水溫時間維持較久，有利於海帶生長，目前海帶生長迅速且品質良好，平均長度約100㎝左右，因此水試所決定提前採收部分海帶。此次販售的薄海帶，養殖時間較短，比往年5~6月販售的厚度還薄一半以上，口感與品質極佳。

水試所養殖海帶已有十幾年歷史，由於金門冬春季海水溫度較低，適合海帶生長，是全台唯一的大量生產區，金門周邊海域遼闊，海域環境潔淨且營養鹽豐富，養殖成本低廉，不需投資餌料經費，因此海帶養殖是一種友善、低碳的養殖的方法，係值得推廣的產業。

水試所也表示，海帶一收成上岸就立刻運回水試所進行販售，是未加工且無添加物、無泡水的新鮮海帶，新鮮的海帶呈棕色，提醒民眾生鮮海帶購買回去後，記得先用煮沸的熱水汆燙以去除體表的黏液，待海帶變成翠綠色後即可撈起置於冷水中，再裝入袋子存放冷凍庫，可保存一年，依個人喜好可切絲、切片或製作成海帶結，或是自行曬乾亦可長久保存。

水試所此次販售的薄海帶，養殖時間較短，比往年5~6月販售的厚度還薄一半以上，口感與品質極佳，正是品嚐的好時機。圖／金門縣水試所提供
水試所此次販售的薄海帶，養殖時間較短，比往年5~6月販售的厚度還薄一半以上，口感與品質極佳，正是品嚐的好時機。圖／金門縣水試所提供

金門 生鮮 冷氣團

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