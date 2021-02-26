矮鵝～MOSCHINO揪首席脫衣舞孃露蜜桃臀 讓人臉紅心跳

總是極盡所能之鬧、ㄎㄧㄤ無止盡的MOSCHINO，在2021秋冬發表又帶給我們一隻歡樂的影片。名為「Jungle Red」的秀中秀，引人走進時尚樂土的愉快旅程，以都會女性、走進叢林、曼哈頓沙龍等風貌，闡述早期好萊塢的浮誇與華麗，表現MOSCHINO主義的混搭。

這場懷舊影片有著逃避現實的意味，Jeremy Scott以1939年喬治庫克的電影「女人們（The Women）」作為靈感，這是部沒有任何男性角色的電影，其中一幕是幻彩時裝秀場的場景，上流社會的女子在這裡塗上「Jungle Red」新色指甲油，也衍生秋冬系列的創意，重製的細條紋西裝變成性感洋裝，或是滿版乳牛圖案的草原裙、農莊造型的手袋，都是正常發揮，以及運用麻布袋這類隨處可取的的素材，剪裁成喇叭袖、裙撐和蝴蝶結，做為奢華對比來展現張狂姿態。

叢林獵旅的開始是閃亮假鱷魚皮套裝，風格從開心農場變成非洲動物奇觀，長頸鹿頭飾亮片抹胸裙、串珠豹紋禮服等略帶搞笑扮裝風格，其中的紅鶴裙讓人想起2001年歌手碧玉Björk在奧斯卡紅毯身穿英國設計師Marjan Pejoski打造的天鵝裝的驚世駭俗，而獵裝的多個口袋裝進了腮紅刷、梳子、鑷子和MOSCHINO經典泰迪熊款式粉盒，完全是貼近女人心的工裝。緊接著是印象派的筆觸手繪而成的晚裝，以及四○年代夜晚爭奇鬥艷的女子，正當以為看得差不多時，壓軸的是今年48歲的蒂塔萬提斯（Dita Von Teese）穿著鑲嵌黑色心型的火紅色洋裝，一個轉身、蜜桃乍洩，香豔刺激的姣好身段，對中年女性來說堪稱勵志之作。

█MOSCHINO 2021秋冬女裝發表影片：