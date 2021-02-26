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不再黃黃的！燦坤台中Surpass超越店打造精品級3C通路

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
燦坤台中Surpass超越店夜間外觀，打造台中新地標。圖／燦坤提供
燦坤台中Surpass超越店夜間外觀，打造台中新地標。圖／燦坤提供

看準中部驚人的消費力，燦坤鎖定金字塔頂端消費客群，今晚於台中市南屯區正式揭幕全新「Surpass超越店」，耗資千萬，首創3C精品管家、預約優先服務制，舒適寬敞的頂級VIP Room，更讓消費者從一進門到完成交易都享受精緻而細膩的服務。燦坤2C事業部協理陳柏蒼表示：「燦坤要改變整個通路經營的典範」。

走入明亮開闊的店內，立刻可以發現Surpass超越店首度拋開了傳統的黃色系，改以木質、大理石為主要素材，就連結帳櫃檯也重新設計，更貼近消費者。一抬頭映入眼簾的則是首度在台亮相的LG OLED 100吋曲面顯示器，展示多元視覺型態；而現場展示的Panasonic OLED透明電視未來概念機也是全台唯一，於美型家電當道的今日，展現頂級精品店的特色與氣勢。

台中Surpass超越店共占地140坪，導入13個優質品牌的頂級系列商品，包括Sony 100吋4K高畫質液晶電視、Acer與Porsche Design聯名推出的Porsche Design Acer Book RS超跑級筆電，還有LG SIGNATURE頂級家電系列、三星設計系列電視等都有展示。三星更推出獨家優惠，即日起至2月28日止，Cube空氣清淨機買1送1，與燦坤Surpass超越店開幕同慶。

燦坤從2020年起開始進行店面改革，依據地區消費者屬性分別推出了寬敞、明亮、舒適的「新十代Life Style店」，以及商品豐富可一站購足的「Awesome店」。2021年初始，燦坤更以「超越」為年度目標，提供消費者體驗頂級尊榮的購物感受，創造通路零售新格局。同步推出Surpass VIP會員新制，只要單筆消費滿30萬，或申請後3個月內累積消費達30萬，即可享有2年期間可擁有24小時管家服務專線及專屬購物預約服務，並可優先參加新品預購、全台VIP活動，並可在全台門市享受優先結帳、優先配送、賣場購物免費停車的專屬尊榮權益。2月19日開始試營運之後，已經發出首張Surpass VIP會員卡。

精品級店格更要搭配頂級銀行卡好禮，台新燦坤聯名卡友自即日起至3月14日至台中Surpass超越店單筆（含分期）消費達30萬，即享總回饋超過9.6萬的寒舍美饌卡乙張（限5名）、富邦銀行則祭出刷J POINTS卡（含JU卡）享 3% LINE POINTS回饋無上限、星展銀行則推出每周三星展卡友日，單筆消費滿50,000元回饋6%還元金，會員每週限回饋乙次，上限3,000元還元金。

即日起至3月16日，全台燦坤門市亦與Surpass超越店開幕同慶，購買指定機型空調，即享會員價8.5折，此外，燦坤寵愛會員再享7大優惠，全面8年免費延長保固、政府退稅最高可折2,000元、刷卡最高可享12期零利率、加購Dyson空氣清淨氣流倍增器TP00，只要9,999元即可帶回家、每週二刷台新卡滿20,000元，再享1,300還元金、市值6,970元的原廠好禮，更可體驗擁有多家原廠安裝技術認證的玉山級安裝。燦坤台中Surpass超越店限量88台，全台門市每店限8台，每人每卡限購3台。此外，全台燦坤門市更即日起至3月2日，更加碼全館滿5,000元送600還元金回饋。

燦坤2C事業部協理陳柏蒼指出，大台中地區隱藏了許多低調內斂卻又追求生活品味的金字塔頂端消費族群，台中Surpass超越店試營運期間平均客單價即高達15萬，且這些消費者不僅對商品功能有要求，更希望能滿足居家Life Style的設計美學需求。接下來預計在大台北、大高雄地區再各開一家Surpass超越店，最快預計上半年就能達成北、中、南各1家的目標。

頂級VIP室內設置了飛利浦頂級義式咖啡機、LG Styler蒸氣電子衣櫥、Panasonic奈米水離子吹風機，讓消費者享受精緻舒適的消費體驗。記者黃筱晴／攝影
頂級VIP室內設置了飛利浦頂級義式咖啡機、LG Styler蒸氣電子衣櫥、Panasonic奈米水離子吹風機，讓消費者享受精緻舒適的消費體驗。記者黃筱晴／攝影
現場也展示了相當豐富的蘋果系列產品及週邊配件。記者黃筱晴／攝影
現場也展示了相當豐富的蘋果系列產品及週邊配件。記者黃筱晴／攝影
寬敞迎賓大廳，提前預約可享受3C管家專屬的服務。記者黃筱晴／攝影
寬敞迎賓大廳，提前預約可享受3C管家專屬的服務。記者黃筱晴／攝影
現場展示全台唯一Panasonic OLED透明電視未來概念機。記者黃筱晴／攝影
現場展示全台唯一Panasonic OLED透明電視未來概念機。記者黃筱晴／攝影
燦坤台中Surpass超越店共占地140坪，導入13個優質品牌的頂級系列商品。記者黃筱晴／攝影
燦坤台中Surpass超越店共占地140坪，導入13個優質品牌的頂級系列商品。記者黃筱晴／攝影
店內特別設置了舒適的頂級VIP室，讓消費者享受賓至如歸的消費體驗。記者黃筱晴／攝影
店內特別設置了舒適的頂級VIP室，讓消費者享受賓至如歸的消費體驗。記者黃筱晴／攝影
LG SIGNATURE頂級家電系列的工藝魅力在此可以舒適體驗。記者黃筱晴／攝影
LG SIGNATURE頂級家電系列的工藝魅力在此可以舒適體驗。記者黃筱晴／攝影
首度在台亮相的LG OLED 100吋曲面顯示器。圖／燦坤提供
首度在台亮相的LG OLED 100吋曲面顯示器。圖／燦坤提供
賣翻了的華碩鋼彈聯名系列在此可體驗完整品項。記者黃筱晴／攝影
賣翻了的華碩鋼彈聯名系列在此可體驗完整品項。記者黃筱晴／攝影
LG搭載LG ThinQ智慧家庭連網技術的全系列商品一字排開，全面展現智慧家庭的便利性。記者黃筱晴／攝影
LG搭載LG ThinQ智慧家庭連網技術的全系列商品一字排開，全面展現智慧家庭的便利性。記者黃筱晴／攝影
燦坤台中Surpass超越店26日晚間盛大開幕，打造台中新地標。記者黃筱晴／攝影
燦坤台中Surpass超越店26日晚間盛大開幕，打造台中新地標。記者黃筱晴／攝影
三星與燦坤Surpass超越店開幕同慶，即日起至2月28日止推出獨家優惠，Cube空氣清淨機買1送1。記者黃筱晴／攝影
三星與燦坤Surpass超越店開幕同慶，即日起至2月28日止推出獨家優惠，Cube空氣清淨機買1送1。記者黃筱晴／攝影
Surpass超越店內不同品牌的主打商品皆打造了情境式的體驗空間。記者黃筱晴／攝影
Surpass超越店內不同品牌的主打商品皆打造了情境式的體驗空間。記者黃筱晴／攝影
燦坤全新「Surpass超越店」26日於台中市南屯區盛大開幕，以絢麗的炫光投影秀搭配小提琴手帶來華麗視覺饗宴。記者黃筱晴／攝影
燦坤全新「Surpass超越店」26日於台中市南屯區盛大開幕，以絢麗的炫光投影秀搭配小提琴手帶來華麗視覺饗宴。記者黃筱晴／攝影
Acer與Porsche Design聯名推出的Porsche Design Acer Book RS超跑級筆電。記者黃筱晴／攝影
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