不再黃黃的！燦坤台中Surpass超越店打造精品級3C通路

看準中部驚人的消費力，燦坤鎖定金字塔頂端消費客群，今晚於台中市南屯區正式揭幕全新「Surpass超越店」，耗資千萬，首創3C精品管家、預約優先服務制，舒適寬敞的頂級VIP Room，更讓消費者從一進門到完成交易都享受精緻而細膩的服務。燦坤2C事業部協理陳柏蒼表示：「燦坤要改變整個通路經營的典範」。

走入明亮開闊的店內，立刻可以發現Surpass超越店首度拋開了傳統的黃色系，改以木質、大理石為主要素材，就連結帳櫃檯也重新設計，更貼近消費者。一抬頭映入眼簾的則是首度在台亮相的LG OLED 100吋曲面顯示器，展示多元視覺型態；而現場展示的Panasonic OLED透明電視未來概念機也是全台唯一，於美型家電當道的今日，展現頂級精品店的特色與氣勢。

台中Surpass超越店共占地140坪，導入13個優質品牌的頂級系列商品，包括Sony 100吋4K高畫質液晶電視、Acer與Porsche Design聯名推出的Porsche Design Acer Book RS超跑級筆電，還有LG SIGNATURE頂級家電系列、三星設計系列電視等都有展示。三星更推出獨家優惠，即日起至2月28日止，Cube空氣清淨機買1送1，與燦坤Surpass超越店開幕同慶。

燦坤從2020年起開始進行店面改革，依據地區消費者屬性分別推出了寬敞、明亮、舒適的「新十代Life Style店」，以及商品豐富可一站購足的「Awesome店」。2021年初始，燦坤更以「超越」為年度目標，提供消費者體驗頂級尊榮的購物感受，創造通路零售新格局。同步推出Surpass VIP會員新制，只要單筆消費滿30萬，或申請後3個月內累積消費達30萬，即可享有2年期間可擁有24小時管家服務專線及專屬購物預約服務，並可優先參加新品預購、全台VIP活動，並可在全台門市享受優先結帳、優先配送、賣場購物免費停車的專屬尊榮權益。2月19日開始試營運之後，已經發出首張Surpass VIP會員卡。

精品級店格更要搭配頂級銀行卡好禮，台新燦坤聯名卡友自即日起至3月14日至台中Surpass超越店單筆（含分期）消費達30萬，即享總回饋超過9.6萬的寒舍美饌卡乙張（限5名）、富邦銀行則祭出刷J POINTS卡（含JU卡）享 3% LINE POINTS回饋無上限、星展銀行則推出每周三星展卡友日，單筆消費滿50,000元回饋6%還元金，會員每週限回饋乙次，上限3,000元還元金。

即日起至3月16日，全台燦坤門市亦與Surpass超越店開幕同慶，購買指定機型空調，即享會員價8.5折，此外，燦坤寵愛會員再享7大優惠，全面8年免費延長保固、政府退稅最高可折2,000元、刷卡最高可享12期零利率、加購Dyson空氣清淨氣流倍增器TP00，只要9,999元即可帶回家、每週二刷台新卡滿20,000元，再享1,300還元金、市值6,970元的原廠好禮，更可體驗擁有多家原廠安裝技術認證的玉山級安裝。燦坤台中Surpass超越店限量88台，全台門市每店限8台，每人每卡限購3台。此外，全台燦坤門市更即日起至3月2日，更加碼全館滿5,000元送600還元金回饋。