LV的川久保玲「洞洞包」時隔7年推出紀念新款！購買方式3月1日曝光

路易威登 x 川久保玲（LOUIS VUITTON x Rei Kawakubo）7年前的洞洞包，要重出江湖了！為了紀念3月20日全新開幕的路易威登銀座並木通（Ginza Namiki-dori）專門店開幕，將發布由Comme des Garcons川久保玲設計的手提袋「Bag With Holes」。目前品牌釋出的消息是，這款手袋將於3月1日在路易威登LINE官方帳號宣布購買方式。

2014年路易威登邀請6位名人包括設計師川久保玲、卡爾拉格斐、紅底鞋設計師Christian Louboutin以及攝影師Cindy Sherman、產品設計師Marc Newson和建築師Frank Gehry，共同進行「Icon and Iconoclast：Celebrating Monogram」的合作，其中川久保玲打造的「Bag With Holes」手袋，即將因應日本銀座店重新開幕而推出黑色紀念版，這也是路易威登在日本開設的第一家直營店鋪。而「Bag With Holes」手袋是在2014年推出的是monogram帆布款，3月1日即將發表的預計為全黑色款，共有PM及MM兩種尺寸，未含稅金價格大約落在台幣13萬元左右。