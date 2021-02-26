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LV的川久保玲「洞洞包」時隔7年推出紀念新款！購買方式3月1日曝光

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
7年前曾經炙手可熱的川久保玲「Bag With Holes」手袋，即將於3月推出紀念版。圖／LV提供、取自fashionsnap.com
7年前曾經炙手可熱的川久保玲「Bag With Holes」手袋，即將於3月推出紀念版。圖／LV提供、取自fashionsnap.com

路易威登 x 川久保玲（LOUIS VUITTON x Rei Kawakubo）7年前的洞洞包，要重出江湖了！為了紀念3月20日全新開幕的路易威登銀座並木通（Ginza Namiki-dori）專門店開幕，將發布由Comme des Garcons川久保玲設計的手提袋「Bag With Holes」。目前品牌釋出的消息是，這款手袋將於3月1日在路易威登LINE官方帳號宣布購買方式。

2014年路易威登邀請6位名人包括設計師川久保玲、卡爾拉格斐、紅底鞋設計師Christian Louboutin以及攝影師Cindy Sherman、產品設計師Marc Newson和建築師Frank Gehry，共同進行「Icon and Iconoclast：Celebrating Monogram」的合作，其中川久保玲打造的「Bag With Holes」手袋，即將因應日本銀座店重新開幕而推出黑色紀念版，這也是路易威登在日本開設的第一家直營店鋪。而「Bag With Holes」手袋是在2014年推出的是monogram帆布款，3月1日即將發表的預計為全黑色款，共有PM及MM兩種尺寸，未含稅金價格大約落在台幣13萬元左右。

路易威登與草間彌生、村上隆、騰原浩等知名藝術家或設計師的聯名設計，預計將在3月20日的開幕展覽中重新亮相展出。路易威登經典傳世的monogram花紋，是1982年品牌創辦人Louis Vuitton逝世之後，他的兒子Georges Vuitton在1896年創造，用以紀念他的父親，由時尚花朵、線條與LV字母組成，後續也有多位藝術家與路易威登以此創作，帶領monogram回歸工藝本質，表現品牌大膽創新精神。

路易威登在2014年「Icon and Iconoclast：Celebrating Monogram」中，川久保玲設計的Bag with Halls手袋。圖／LV提供
路易威登在2014年「Icon and Iconoclast：Celebrating Monogram」中，川久保玲設計的Bag with Halls手袋。圖／LV提供
設計師川久保玲。圖／LV提供
設計師川久保玲。圖／LV提供
攝影師Jennifer Livingston捕捉光影時刻，呈現川久保玲的「Bag With Holes」手袋的黑色美學。圖／取自LV澳洲官網
攝影師Jennifer Livingston捕捉光影時刻，呈現川久保玲的「Bag With Holes」手袋的黑色美學。圖／取自LV澳洲官網
路易威登在2014年「Icon and Iconoclast：Celebrating Monogram」中，川久保玲設計的 Bag with Halls手袋。圖／LV提供
路易威登在2014年「Icon and Iconoclast：Celebrating Monogram」中，川久保玲設計的 Bag with Halls手袋。圖／LV提供
3月1日即將於路易威登官方LINE登場的，是黑色款的全新川久保玲設計的 Bag with Halls手袋。MM尺寸售價51萬日圓、約新台幣13萬7,800元；PM尺寸售價46萬8,000日圓、約新台幣12萬6,500元（以上價格不含稅）。。圖／取自fashionsnap.com
3月1日即將於路易威登官方LINE登場的，是黑色款的全新川久保玲設計的 Bag with Halls手袋。MM尺寸售價51萬日圓、約新台幣13萬7,800元；PM尺寸售價46萬8,000日圓、約新台幣12萬6,500元（以上價格不含稅）。。圖／取自fashionsnap.com

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