快訊

林郭文艷申讓大同全部持股2131張 若賣出持股將降為零

鹽水蜂炮城持續轟炸湧人潮 超震撼影片曝光！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

請你吃波士頓龍蝦！美麗信花園酒店一泊二食 5千有找

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
美麗信花園酒店誠意送上波士頓龍蝦套餐。圖／美麗信花園酒店提供
美麗信花園酒店誠意送上波士頓龍蝦套餐。圖／美麗信花園酒店提供

美麗信花園酒店開春以「超值雙享」為主題，3月2日起推出「波士頓龍蝦雙享」一泊二食住房專案，入住豪華客房含2客「活力早餐」與「波士頓龍蝦套餐」，毎房每晚平日4,999+10%、假日5,599+10%。

最吸睛的龍蝦套餐，內含精選歐式開胃小品、凱薩燻雞生菜沙拉、鹽烤波士頓龍蝦3隻佐奶油培根通心粉、大理石乳酪蛋糕。入住的是近13坪、挑高3.1公尺的時尚寬闊客房，入住期間還可免費使用「活力健身俱樂部」健身房、戶外溫水游泳池、桑拿區等。

美麗信花園酒店距離東區約5分鐘車程，至信義百貨商圈也僅需10分鐘車程，或可步行8分鐘至捷運忠孝新生站，交通便捷，可悠遊台北都會品味生活。訂房可洽：02-8772-9900或02-7702-8800分機2271，或查官網：www.miramargarden.com.tw

波士頓 套餐 酒店

延伸閱讀

五星萬豪「下殺2.5折」！買1送1「免費享」5000元頂級餐飲與SKY19 Spa 服務

住麗寶飯店「免費送」樂園2日無限暢玩！1泊2食下殺5折，再爽吃西餐Buffet

波士頓龍蝦套餐55折！ 高空餐廳「望月樓」粵菜經典6式 一次品嘗

宜蘭「悅川酒店」下殺2.1折！一泊二食只要1750元，還可無限吃生魚片、蝦子與牛排

相關新聞

請你吃波士頓龍蝦！美麗信花園酒店一泊二食 5千有找

美麗信花園酒店開春以「超值雙享」為主題，3月2日起推出「波士頓龍蝦雙享」一泊二食住房專案，入住豪華客房含2客「活力早餐」...

假日的烤蛋糕／幸福早午餐 酥香濃郁的南瓜起司磅蛋糕

鑲有南瓜和奶油起司的南瓜起司磅蛋糕，一口咬下便能感受層次豐富的口感變化。鮮黃色的南瓜麵糊配上綠色的奶酥，不僅能挑起食慾，同時也讓蛋糕切面更精緻漂亮！

「新光三越國際攝影聯展」 首邀以色列紀實攝影師參展

攝影盛會「2021 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」即起登場，首站在新光三越台北信義新天地A9的九樓盛大開展，在...

加入裕珍馨「行動會員」 就送新品「迷你旺來酥餅」！

以奶油酥餅聞名全台的老店台中大甲裕珍馨，宣布推出「知馨好友」LINE官方帳號行動會員服務，整合線上線下會員服務，規劃7大...

美味減醣不餓肚子／奶汁萵苣肉捲、起司焗菠菜水煮蛋

很多人想在日常飲食中嚐試「減醣」，但又不知道要如何料理才會好吃，日本料理達人大庭英子設計的「奶汁萵苣肉捲」、「起司焗菠菜...

美味減醣不餓肚子／香烤味噌豬肉、想多吃飯有妙招

想從日常生活中「減醣」會餓肚子嗎？無法放棄吃肉吃飯可以嗎？日本家庭料理達人大庭英子上菜！這道「香烤味噌豬肉」學會了可以當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。