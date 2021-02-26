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請你吃波士頓龍蝦！美麗信花園酒店一泊二食 5千有找
美麗信花園酒店開春以「超值雙享」為主題，3月2日起推出「波士頓龍蝦雙享」一泊二食住房專案，入住豪華客房含2客「活力早餐」與「波士頓龍蝦套餐」，毎房每晚平日4,999+10%、假日5,599+10%。
最吸睛的龍蝦套餐，內含精選歐式開胃小品、凱薩燻雞生菜沙拉、鹽烤波士頓龍蝦3隻佐奶油培根通心粉、大理石乳酪蛋糕。入住的是近13坪、挑高3.1公尺的時尚寬闊客房，入住期間還可免費使用「活力健身俱樂部」健身房、戶外溫水游泳池、桑拿區等。
美麗信花園酒店距離東區約5分鐘車程，至信義百貨商圈也僅需10分鐘車程，或可步行8分鐘至捷運忠孝新生站，交通便捷，可悠遊台北都會品味生活。訂房可洽：02-8772-9900或02-7702-8800分機2271，或查官網：www.miramargarden.com.tw。
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