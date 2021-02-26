假日的烤蛋糕／幸福早午餐 酥香濃郁的南瓜起司磅蛋糕

【關於磅蛋糕 達人這麼說】

一般我們說的磅蛋糕pound cake，是指將奶油、砂糖、蛋、麵粉以1：1：1：1的比例烘烤而成的奶油蛋糕。最傳統的基本配方，是使用各1磅（454g）的奶油、砂糖、蛋、麵粉，因此英文叫做「磅蛋糕pound cake」，法文則是「4個四分之一Quatre-Quarts」。

除了磅蛋糕之外，大多數的奶油蛋糕像是瑪德蓮、費南雪⋯⋯等，也都是從磅蛋糕延伸發展而來。以磅蛋糕的配方比例為基本，稍微增減調整食材配方的比例或是添加其他食材，就能打造出擁有多樣化特色的蛋糕。

【製作磅蛋糕的2個重點】

一、要充分打發奶油，讓奶油包覆大量空氣，充滿小氣泡。

二、為了避免奶油和蛋分離，要將奶油和蛋充分攪拌到質地變得光滑。

磅蛋糕奶油含量較多，能讓蛋糕長時間保持濕潤狀態，也很方便攜帶食用。因此磅蛋糕又被稱為「gateau de voyage」，意思為「旅人蛋糕」。

南瓜起司磅蛋糕。圖／台灣廣廈 提供

【放假日的幸福烘培：南瓜起司磅蛋糕】

鑲有南瓜和奶油起司的南瓜起司磅蛋糕，一口咬下便能感受層次豐富的口感變化。鮮黃色的南瓜麵糊配上綠色的奶酥，不僅能挑起食慾，同時也讓蛋糕切面更精緻漂亮！

【材料】

攪拌過度可能會破壞南瓜丁和奶油起司丁的形狀，需多加注意。圖／台灣廣廈 提供

南瓜&奶油起司麵糊

奶油 80g

細砂糖 140g

全蛋 110g

低筋麵粉 160g

杏仁粉 70g

泡打粉 5g

熟南瓜泥 150g

奶油起司 120g

烤南瓜丁 120g

綠茶奶酥

奶油 40g

細砂糖 30g

低筋麵粉 50g

綠茶粉 5g

杏仁粉 30g

【事前準備】

‧將奶油放在室溫軟化，直到用手指輕輕按壓，容易有凹陷仍保有微涼的狀態。

‧將準備拌入麵糊的南瓜肉煮熟，搗成泥後放涼。

‧準備帶皮的南瓜丁，切成長寬2～3cm的方形，放入預熱到165℃的烤箱烤18分鐘。

‧將奶油起司切成長寬2～3cm的方形。

‧將烤箱的預熱溫度調整到比實際烘烤溫度高20℃，並預熱10分鐘。

【模具＆份量】

15cm長方形烤模2個

【保存方式】

常溫：約2天

冷凍：約2週

備註：食品請新鮮食用

【製作麵糊】

1. 將全蛋液、糖粉放入調理盆，用打蛋器混合均勻。

2. 將室溫奶油放入調理盆中，以攪拌機高速攪拌。

3. 在步驟2中加入過篩的低筋麵粉、杏仁粉和泡打粉攪拌均勻。

4. 將步驟1的全蛋液分2～3次加入調理盆攪拌，避免麵糊油水分離。

5. 隨時用刮刀刮過調理盆的內側，避免麵糊殘留。

6. 放入事先準備的南瓜泥攪拌均勻。

7. 放入烤南瓜丁和奶油起司丁，用刮刀輕輕攪拌。

Point 攪拌過度可能會破壞南瓜丁和奶油起司丁的形狀，需多加注意。

【入模烘烤】

8. 在烤模裡鋪好烘焙紙，放入約470～480g的麵糊，並將麵糊的兩側輕輕往上推。

9. 將準備好的綠茶奶酥滿滿地放上麵糊表面。

10. 將綠茶奶酥鋪滿後，輕輕按壓固定。

11. 將烤模放入預熱到185℃的烤箱中，以165℃烤35分鐘。

【以上摘文選自《磅蛋糕【剖面全圖解】》、作者：張恩英、譯者：余映萱、圖文提供：台灣廣廈提供、整理：記者柯意如】