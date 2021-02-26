「新光三越國際攝影聯展」 首邀以色列紀實攝影師參展

攝影盛會「2021 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」即起登場，首站在新光三越台北信義新天地A9的九樓盛大開展，在4月7日前進行北中南巡展。至今邁入第15個年頭，由新光三越文教基金會、新光三越百貨共同主辦的攝影聯展，由新光三越文教基金會董事長吳昕陽出席開幕盛會，展覽共分為A、B二區，亦包括新光三越前董事長暨SKM PHOTO創辦人吳東興的攝影回顧展。

2021年度新光三越國際攝影聯展，首次與美國紐約Anastasia Photo藝廊共同聯手，邀請以色列紀實攝影師納坦．德維爾（Natan Dvir）參展，他曾獲全球年度照片獎、PDN攝影年鑑、美國攝影等大獎，在本次展出國外媒體藝評家公認為「傑作」的四大經典作品。免費參觀的A展區，包括今年度2021 SKM PHOTO新光三越國際攝影大賽得獎作品展，首獎由童立獲得，參展者包括超過上千組來自國內、外不同攝影風格類型的參賽作品，現場將展出20組及3件精采得獎作。新光三越前董事長吳東興《光景》攝影回顧展、李宗頴《浮界》攝影展也同步於A區展出，回顧吳東興2007至2020年經典創作，李宗穎則是去年獲得首獎者。