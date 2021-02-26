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「新光三越國際攝影聯展」 首邀以色列紀實攝影師參展

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
日籍旅台攝影師小林賢伍攝影作品《神明賜與的食物》。圖／新光三越提供
日籍旅台攝影師小林賢伍攝影作品《神明賜與的食物》。圖／新光三越提供

攝影盛會「2021 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」即起登場，首站在新光三越台北信義新天地A9的九樓盛大開展，在4月7日前進行北中南巡展。至今邁入第15個年頭，由新光三越文教基金會、新光三越百貨共同主辦的攝影聯展，由新光三越文教基金會董事長吳昕陽出席開幕盛會，展覽共分為A、B二區，亦包括新光三越前董事長暨SKM PHOTO創辦人吳東興的攝影回顧展。

2021年度新光三越國際攝影聯展，首次與美國紐約Anastasia Photo藝廊共同聯手，邀請以色列紀實攝影師納坦．德維爾（Natan Dvir）參展，他曾獲全球年度照片獎、PDN攝影年鑑、美國攝影等大獎，在本次展出國外媒體藝評家公認為「傑作」的四大經典作品。免費參觀的A展區，包括今年度2021 SKM PHOTO新光三越國際攝影大賽得獎作品展，首獎由童立獲得，參展者包括超過上千組來自國內、外不同攝影風格類型的參賽作品，現場將展出20組及3件精采得獎作。新光三越前董事長吳東興《光景》攝影回顧展、李宗頴《浮界》攝影展也同步於A區展出，回顧吳東興2007至2020年經典創作，李宗穎則是去年獲得首獎者。

購票入場的B區包括納坦．德維爾《安居之所》攝影展、旅台日籍攝影師小林賢伍（Kengo Kobayashi）《風起台灣》攝影展、台灣第一位水下鯨豚攝影師金磊《緯度間的噴氣聲》攝影作品。「2021 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」自2/26～3/10於台北信義新天地A9 9F、3/13～3/24於台中中港店10F、3/27～4/07於台南西門店6F C區展出；B區購票全票200元、優待票150元，新光三越貴賓卡及聯名卡卡友獨享全票買一送一的優惠，2人不限同時入場。

新光三越文教基金會董事長頒發首獎給參加者童立。圖／新光三越提供
新光三越文教基金會董事長頒發首獎給參加者童立。圖／新光三越提供
（左起）湧蓮國際有限公司總經理鄭開倫、台灣愛普生科技公司總經理輝偉偉、新光三越文教基金會董事長吳昕陽、攝影大賽評審代表全會華老師、參展攝影師代表金磊共同出席「2021 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」。圖／新光三越提供
（左起）湧蓮國際有限公司總經理鄭開倫、台灣愛普生科技公司總經理輝偉偉、新光三越文教基金會董事長吳昕陽、攝影大賽評審代表全會華老師、參展攝影師代表金磊共同出席「2021 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」。圖／新光三越提供
以色列紀實攝影師納坦．德維爾參展作品，2020在美國紐約拍攝《最後的漫步The Last Walks》。圖／新光三越提供
以色列紀實攝影師納坦．德維爾參展作品，2020在美國紐約拍攝《最後的漫步The Last Walks》。圖／新光三越提供
「2021 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」首獎作品為童立的《擁抱自己》。圖／新光三越提供
「2021 SKM PHOTO新光三越國際攝影聯展」首獎作品為童立的《擁抱自己》。圖／新光三越提供
免費參觀的A展區，包括新光三越前董事長吳東興《光景》攝影回顧展、李宗頴《浮界》攝影展以及今年度2021 SKM PHOTO新光三越國際攝影大賽得獎作品。圖／新光三越提供
免費參觀的A展區，包括新光三越前董事長吳東興《光景》攝影回顧展、李宗頴《浮界》攝影展以及今年度2021 SKM PHOTO新光三越國際攝影大賽得獎作品。圖／新光三越提供
台灣第一位水下鯨豚攝影師金磊《緯度間的噴氣聲》攝影展。圖／新光三越提供
台灣第一位水下鯨豚攝影師金磊《緯度間的噴氣聲》攝影展。圖／新光三越提供

紐約

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