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加入裕珍馨「行動會員」 就送新品「迷你旺來酥餅」！
以奶油酥餅聞名全台的老店台中大甲裕珍馨，宣布推出「知馨好友」LINE官方帳號行動會員服務，整合線上線下會員服務，規劃7大超值福利，包括紅利點數、獨家優惠、生日禮、會員日等全部升級串接，開啟手機服務就能享用；此外，即日起至3月14日，加入並綁定成為會員，即可獲得專屬好禮─全新上市「迷你旺來酥餅」乙份。
民眾可在LINE搜尋官方帳號「裕珍馨」，或於門市掃描QR code進入裕珍馨頁面，點選下方「會員專區」選項進入註冊頁面，登錄個人資料並完成驗證，即可成為行動會員。
3月14日前，「知馨好友」大募集期間，加入綁定可獲得行動會員專屬好禮乙份，品嘗裕珍馨最新推出口味「迷你旺來酥餅」，前往門市出示會員條碼即可兌換。
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