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美味減醣不餓肚子／奶汁萵苣肉捲、起司焗菠菜水煮蛋

健行文化 / 大庭英子著、連雪雅譯
奶汁萵苣肉捲：比起高麗菜，清爽的萵苣別有一番滋味。圖／健行文化提供
奶汁萵苣肉捲：比起高麗菜，清爽的萵苣別有一番滋味。圖／健行文化提供

很多人想在日常飲食中嚐試「減醣」，但又不知道要如何料理才會好吃，日本料理達人大庭英子設計的「奶汁萵苣肉捲」、「起司焗菠菜水煮蛋」，融入了起司與奶油的香濃，既是美味的常備菜，還可以做來當早午餐，跟家人一起享用喔！

奶汁萵苣肉捲成品。圖／健行文化提供
奶汁萵苣肉捲成品。圖／健行文化提供

※備註：本文僅為一般家庭料理食譜參考，專業減重需洽醫師諮詢

【減醣常備菜：奶汁萵苣肉捲】

低醣的祕訣是，用大量的萵苣包裹肉餡。加鮮奶油煮出濃醇香，享受豐富的滋味。

●　醣 類：4.6g

材料（1人份）

雞絞肉　100g

萵苣（大）　5～6片（180g）

洋蔥　30g

蘑菇　3個（40g）

奶油　1/2大匙

●　肉餡調味用

水　1大匙

鹽　1/5小匙

胡椒　少許

水　1/2杯

●　調味料

鹽　1/2小匙

胡椒　少許

鮮奶油　3大匙

粗磨黑胡椒　少許

●　製作步驟

1. 汆燙萵苣

煮一大鍋水，放入萵苣快速汆燙。撈起泡冷水冷卻，擦乾水分。

2. 加熱洋蔥、蘑菇

洋蔥切末，蘑菇切成5mm丁狀。將洋蔥末、蘑菇丁倒入耐熱碗，加奶油、不包保鮮膜，以600W微波加熱約1分鐘，靜置放涼。

3. 製作肉餡，用萵苣包好

在調理碗內放入絞肉、2、肉餡的調味料拌勻。取2片萵苣重疊，擺入肉餡團，包成圓形。再用剩下的萵苣包覆，塑整形狀。

4. 燜煮

將3的收口朝下，放入直徑15∼16cm的鍋內，倒水以中火加熱。煮滾後加調味料，蓋上鍋蓋，以小火煮約20分鐘。

5. 完成

取出4，切成4等分，盛盤。在鍋內的煮汁內加鮮奶油，以中火稍微加熱，舀入盤中，撒上粗磨黑胡椒。

※　減醣POINT：用萵苣取代高麗菜就能大幅減醣！比起高麗菜，清爽的萵苣別有一番滋味。

●　建議搭配料理（TOTAL醣類 35.1g）

嫩菜生菜沙拉　醣類1.3g

蒜香煎櫛瓜　醣類1.8g

長棍麵包　50g　醣類27.4g

【減醣常備菜：起司焗菠菜水煮蛋】

起司焗菠菜水煮蛋成品。圖／健行文化提供
起司焗菠菜水煮蛋成品。圖／健行文化提供
起司焗菠菜水煮蛋：淋上美乃滋加牛奶混拌的醬汁，再撒放起司。圖／健行文化提供
起司焗菠菜水煮蛋：淋上美乃滋加牛奶混拌的醬汁，再撒放起司。圖／健行文化提供

親手做的特製醬汁美味又低醣，還能攝取蛋白質和鐵質真的很棒。

●　醣類：2.8g

材料（1人份）

蛋　2顆

菠菜　100g

奶油　1/2大匙

鹽、胡椒　各少許

●　醬汁

美乃滋　2大匙

牛奶　1大匙

披薩用起司　30g

●　製作步驟

1. 煮半熟蛋

在鍋內放蛋、加水（水量蓋過蛋），以中火加熱，邊煮邊輕輕翻攪。水滾後轉小火，煮約6分鐘。撈起後泡冷水冷卻，去殼對半縱切。

2. 汆燙菠菜

煮一大鍋水，加少許鹽（材料分量外），菠菜下鍋煮約30秒。撈起後泡冷水冷卻，擠乾水分，切成4∼5cm長。

3. 炒菠菜

在平底鍋內放奶油，以中火加熱融化，菠菜下鍋快速拌炒，撒上鹽、胡椒。

4. 製作醬汁

在調理碗內倒入醬汁的材料拌勻。

5. 煎烤

取一耐熱容器，放入3、澆淋4，擺上1、撒些披薩用起司，放進烤箱烤10∼12分鐘，烤至表面上色。

※　減醣POINT：白醬因為有加麵粉，含醣量偏高。為了減醣，淋上美乃滋加牛奶混拌的醬汁，再撒放起司。

●　建議搭配料理（TOTAL醣類 34.4g）

蒜香辣椒炒鹿尾菜胡蘿蔔 　醣類3.6g

綠花椰菜培根湯 　醣類0.6g

長棍麵包　50g 醣類27.4g

【以上摘文選自《美味減醣常備菜145 開心吃美食，瘦身零壓力》、作者： 大庭英子、譯者：連雪雅、圖文提供：健行文化、整理：記者柯意如】

書名／《美味減醣常備菜145 開心吃美食，瘦身零壓力》、作者／ 大庭英子、譯者／連雪雅、圖／健行文化提供
書名／《美味減醣常備菜145 開心吃美食，瘦身零壓力》、作者／ 大庭英子、譯者／連雪雅、圖／健行文化提供

中火 美乃滋

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