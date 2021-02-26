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萌到炸！DHC聯名史努比SNOOPY推出純欖護唇膏

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
DHC純欖護唇膏－史努比限定版／單支350元。圖／DHC提供
DHC純欖護唇膏－史努比限定版／單支350元。圖／DHC提供

每位女生包包都會必備一條護唇膏，隨時滋潤嘴部，而每次推出聯名就被搶翻的DHC無敵人氣商品「純欖護唇膏」，在2021春天請到史努比SNOOPY來入列，不論是史努比或橄欖護唇膏的粉絲們千萬不能錯過。史努比ㄏ全新聯名帶來新氣象，展現史努比經典角色的天真活潑，不抱緊處理會對不起自己。

雖然不能出國，DHC的橄欖護唇膏用聯名款來讓女孩們的雙唇超歡樂。DHC經典「純欖護唇膏」，有著豐富橄欖精華，讓雙唇閃耀柔潤光澤，無人工香調、不黏膩的膚觸，能溫和地守護雙唇，並賦予唇部肌膚所的營養及潤澤度，讓雙唇煥發柔嫩水亮的健康光澤。

與史努比SNOOPY聯合推出的DHC純欖護唇膏－史努比限定版。只有紅、黑、白的單純色調，與恣意的手繪風格，展現史努比經典角色們的天真與淘氣，限定販售的DHC純欖護唇膏－史努比聯名限定款，單支訂價350元，活動期間相同款式2條組特價500元，3款各1條的組合特價720元，趕快包款買起來。

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