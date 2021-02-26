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5G輕旗艦新機報到！「小米10T Lite 5G」單機價萬元有找

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
小米10T Lite 5G（6GB+128GB）共有珍珠灰、海洋藍、玫瑰金等3色，售價9,999元，3月2日起於小米專賣店、遠傳電信、PChome24h購物小米旗艦館、法雅客網路商店、friDay購物與燦坤3C陸續開賣。圖／小米台灣提供
小米10T Lite 5G（6GB+128GB）共有珍珠灰、海洋藍、玫瑰金等3色，售價9,999元，3月2日起於小米專賣店、遠傳電信、PChome24h購物小米旗艦館、法雅客網路商店、friDay購物與燦坤3C陸續開賣。圖／小米台灣提供

想要換5G新機又有高CP值的新選擇，小米台灣宣布推出輕旗艦新機小米10T Lite 5G，不到萬元即可入手旗艦級5G體驗與經典4鏡頭組合，將於3月2日起於小米專賣店、遠傳電信、PChome 24h購物小米旗艦館、法雅客網路商店、friDay購物與燦坤3C陸續開賣。

小米10T Lite 5G採用6.67吋FHD+孔洞式螢幕，以旗艦級Qualcomm®️ Snapdragon™ 750G處理器提供高效5G體驗，同時提供4,820mAh（typ）大容量電池及33W快速充電，共有珍珠灰、海洋藍、玫瑰金等3色，售價9,999元。

小米10T Lite 5G配備AI 4鏡頭主相機，6,400萬畫素的主鏡頭搭載Sony IMX682感光元件，提供10倍數位變焦，800萬畫素超廣角鏡頭以高達120°的大角度記錄壯闊大景，搭配200萬畫素4公分微距鏡頭及200萬畫素景深鏡頭；前置相機為1,600萬畫素自拍鏡頭。

提供6種長曝光模式的小米10T Lite 5G，讓初學者也能輕鬆拍出精彩相片，包括「移動人群」讓畫面聚焦在固定主體而模糊周邊環境、「油畫」讓雲和水光滑如絲、「霓虹燈軌跡」創造出風馳電掣的車輛光軌、「光影塗鴉」在黑暗中以光作畫、「星空」可捕捉迷人的夜空、「星軌」可創建旋轉星空效果等。此外，小米10T Lite 5G還具備賽博朋克（Cyberpunk）、黑金（Gold vibes）、黑冰（Black ice）等多種照片濾鏡以及創意錄影模式，像是「定時連拍」功能可連續拍攝多張間隔特定時間的照片，更可將照片轉換為影片；「前後雙景」能同時以正面和背面鏡頭錄影；「縮時攝影自拍影片」則可以創新的快進效果拍攝Vlog或抖音短影片。

即日起至3月7日至小米專賣店與燦坤3C實體門市購買小米10T Pro、小米10T 5G、小米10T Lite 5G、Redmi Note 9T 5G等4款5G手機並出示指定截圖畫面，即送Redmi行動電源10000標準版白色一個。

即日起至3月7日止至小米專賣店、燦坤3C實體門市購買小米或Redmi的5G手機，即送Redmi行動電源10,000標準版白色一個。圖／小米台灣提供
即日起至3月7日止至小米專賣店、燦坤3C實體門市購買小米或Redmi的5G手機，即送Redmi行動電源10,000標準版白色一個。圖／小米台灣提供
小米台灣宣布推出輕旗艦新機小米10T Lite 5G，單機價萬元有找。圖／小米台灣提供
小米台灣宣布推出輕旗艦新機小米10T Lite 5G，單機價萬元有找。圖／小米台灣提供
小米10T Lite 5G採用6.67吋FHD+孔洞式螢幕，搭載旗艦級Qualcomm®️ Snapdragon™ 750G處理器、6,400萬畫素AI 4鏡頭相機及提供多種拍攝模式。圖／小米台灣提供
小米10T Lite 5G採用6.67吋FHD+孔洞式螢幕，搭載旗艦級Qualcomm®️ Snapdragon™ 750G處理器、6,400萬畫素AI 4鏡頭相機及提供多種拍攝模式。圖／小米台灣提供

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