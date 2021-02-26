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PRADA秋冬女裝在高傲與叛逆之間 維持優雅的身影

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
PRADA發表2021秋冬女裝。圖／PRADA提供
PRADA發表2021秋冬女裝。圖／PRADA提供

以「演變」做為第二篇章，Miuccia Prada和Raf Simons合作的PRADA 2021秋冬女裝，延續前季男裝的發表空間與概念，由Rem Koolhaas和AMO構思，運用大理石、樹脂、石膏以及人造皮草等，打造為堅硬柔軟、溫暖冷傲等對立衝撞的氛圍，而此數位時裝秀秀場的材料後續也將贈予米蘭迴圈經濟項目Meta，回收提供給文化領域人士或學生使用。

此空間所呼應的服裝，便是來自簡約與繁複、束縛與釋放、優雅和功能等對立的和諧，Miuccia Prada對特殊面料的偏愛，也創作出今天PRADA與眾不同的特質，如用來代替身體裸露肌膚的修身彈力緹花面料，彰顯了身體曲線和活力，以自由隨性的律動感表現運動精神；褶襇和密褶為連衣裙帶來新風貌；西裝則是表達古典主義的創新，透過開衩設計闡述肢體的意識形態。

就像布景帶來的視覺衝擊，服裝也以芥黃、淡黃、湖綠、海藍等鮮明的大膽撞色，呈現大器時髦的氣場；晚禮服輪廓變身為實用連身褲裝，多了率性自在；剪裁考究的大衣布滿浮誇華麗的亮片、或奢華的人造皮草，則是為整體造型帶來層次分明的豐富意象

手套上的小口袋設計新潮討喜。圖／PRADA提供
手套上的小口袋設計新潮討喜。圖／PRADA提供
彈力緹花針織、人造皮草、亮片與撞色，都是PRADA 2021秋冬女裝的語彙。圖／PRADA提供
彈力緹花針織、人造皮草、亮片與撞色，都是PRADA 2021秋冬女裝的語彙。圖／PRADA提供
Miuccia Prada偏愛特殊面料，以修身彈力緹花面料代替身體肌膚裸露的部分。圖／PRADA提供
Miuccia Prada偏愛特殊面料，以修身彈力緹花面料代替身體肌膚裸露的部分。圖／PRADA提供
顏色大膽鮮明對立、多層次的服裝，是2021秋冬女裝的特色。圖／PRADA提供
顏色大膽鮮明對立、多層次的服裝，是2021秋冬女裝的特色。圖／PRADA提供
大型Cleo包款既復古又新潮，是亮眼配件。圖／PRADA提供
大型Cleo包款既復古又新潮，是亮眼配件。圖／PRADA提供
PRADA數位時裝秀秀場的材料將回收提供文化領域人士及獲生使用。圖／PRADA提供
PRADA數位時裝秀秀場的材料將回收提供文化領域人士及獲生使用。圖／PRADA提供
服裝以芥黃、淡黃、湖綠、海藍等鮮明的大膽撞色為主。圖／PRADA提供
服裝以芥黃、淡黃、湖綠、海藍等鮮明的大膽撞色為主。圖／PRADA提供
修身彈力緹花面料是2021秋冬女裝的點睛設計。圖／PRADA提供
修身彈力緹花面料是2021秋冬女裝的點睛設計。圖／PRADA提供
人造皮草綻放大器華麗的女性美。圖／PRADA提供
人造皮草綻放大器華麗的女性美。圖／PRADA提供
PRADA 2021秋冬女裝系列中，將彈力緹花針織放到了怪誕有趣的襪靴設計。圖／PRADA提供
PRADA 2021秋冬女裝系列中，將彈力緹花針織放到了怪誕有趣的襪靴設計。圖／PRADA提供
湖綠、艷紫的大膽撞色，呈現女裝的鮮明個性。圖／PRADA提供
湖綠、艷紫的大膽撞色，呈現女裝的鮮明個性。圖／PRADA提供
小巧的PRADA logo圖示耳環，是秋冬季的時髦飾品。圖／PRADA提供
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PRADA數位時裝秀秀場的材料將回收提供文化領域人士及獲生使用。圖／PRADA提供
PRADA數位時裝秀秀場的材料將回收提供文化領域人士及獲生使用。圖／PRADA提供
以晚禮服輪廓重新解構的連身褲裝，兼具優雅與功能性。圖／PRADA提供
以晚禮服輪廓重新解構的連身褲裝，兼具優雅與功能性。圖／PRADA提供

PRADA

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