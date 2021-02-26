PRADA秋冬女裝在高傲與叛逆之間 維持優雅的身影

以「演變」做為第二篇章，Miuccia Prada和Raf Simons合作的PRADA 2021秋冬女裝，延續前季男裝的發表空間與概念，由Rem Koolhaas和AMO構思，運用大理石、樹脂、石膏以及人造皮草等，打造為堅硬柔軟、溫暖冷傲等對立衝撞的氛圍，而此數位時裝秀秀場的材料後續也將贈予米蘭迴圈經濟項目Meta，回收提供給文化領域人士或學生使用。

此空間所呼應的服裝，便是來自簡約與繁複、束縛與釋放、優雅和功能等對立的和諧，Miuccia Prada對特殊面料的偏愛，也創作出今天PRADA與眾不同的特質，如用來代替身體裸露肌膚的修身彈力緹花面料，彰顯了身體曲線和活力，以自由隨性的律動感表現運動精神；褶襇和密褶為連衣裙帶來新風貌；西裝則是表達古典主義的創新，透過開衩設計闡述肢體的意識形態。