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228連假優惠！萊爾富「古吉精品中杯美式咖啡、拿鐵」同品項買6送6　 OK CAFE大杯全品項第2杯7折

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富即日起至3月23日於「Hi-Life VIP」App內的整買零取推出Hi Café古吉精品中杯美式咖啡（售價70元）、Hi Café古吉精品中杯拿鐵咖啡（售價80元）可享同品項買6送6。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至3月23日於「Hi-Life VIP」App內的整買零取推出Hi Café古吉精品中杯美式咖啡（售價70元）、Hi Café古吉精品中杯拿鐵咖啡（售價80元）可享同品項買6送6。圖／萊爾富提供

因應228連假到來，超商祭出各項優惠搶攻買氣，萊爾富即日起至3月23日於「Hi-Life VIP」App內的整買零取推出Hi Café古吉精品中杯美式咖啡（售價70元）、Hi Café古吉精品中杯拿鐵咖啡（售價80元）可享同品項買6送6；OKmart即日起至3月3日除了OK CAFE大杯全品項第2杯7折之外，門市更推出超過300件指定商品OK App會員獨享第2件6折起。

萊爾富推出的古吉精品咖啡嚴選來自衣索比亞南部的古吉烏拉嘎產區，由CQI（咖啡品質鑑定協會）鑑定評核結果為83分（達80分以上，才可被稱為精品咖啡），得天獨厚的種植環境及微型氣候，孕育出高品質與風味獨特的咖啡豆，採用水洗處理，咖啡豆雜質少、品質穩定，烘焙後的前味帶著葡萄柚與柑橘的淡雅明亮，伴隨著糖蜜與紅茶清甜回甘的後韻，展現出酸值明亮與苦甜均衡的口感。

OKmart於228連假推出多項優惠活動，即日起至3月3日OK CAFE大杯全品項第2杯7折，出遊熱銷的餅乾、糖果、飲品、即時鮮食等便利飲食商品超過300件品項OK App會員獨享第2件6折起，包括純萃喝咖啡系列、湖池屋橫綱棒系列、卡辣姆久平切洋芋片－極炙和牛口味95g等，金車麥根沙士－麥根風味585ml（原價28元）會員可享第2件10元。此外，OKmart會員可憑OK App會員點數1,000點加5元換購茶葉蛋1顆。

萊爾富即日起至3月23日於「Hi-Life VIP」App內的整買零取推出Hi Café古吉精品中杯美式咖啡（售價70元）、Hi Café古吉精品中杯拿鐵咖啡（售價80元）可享同品項買6送6
萊爾富即日起至3月23日於「Hi-Life VIP」App內的整買零取推出Hi Café古吉精品中杯美式咖啡（售價70元）、Hi Café古吉精品中杯拿鐵咖啡（售價80元）可享同品項買6送6
OKmart於228連假推出多項優惠活動，即日起至3月3日OK CAFE大杯全品項第2杯7折。圖／OKmart提供
OKmart於228連假推出多項優惠活動，即日起至3月3日OK CAFE大杯全品項第2杯7折。圖／OKmart提供
即日起至3月3日OKmart會員可憑OK App會員點數1,000點加5元換購茶葉蛋1顆。圖／OKmart提供
即日起至3月3日OKmart會員可憑OK App會員點數1,000點加5元換購茶葉蛋1顆。圖／OKmart提供
OKmart於228連假推出多項優惠活動，即日起至3月3日OK CAFE大杯全品項第2杯7折。圖／OKmart提供
OKmart於228連假推出多項優惠活動，即日起至3月3日OK CAFE大杯全品項第2杯7折。圖／OKmart提供

咖啡

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