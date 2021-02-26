台北凱撒「女王月」 套房殺至19折「+38元再送晚餐」

近期吸引許多年輕人朝聖的拍照展「色廊2.0夢境製造所」以「12個顏色 X 12個夢境」打造各種如夢似幻的拍攝場景，還結合心理作家海苔熊共同合作心理小遊戲及金句設計，讓展場不只好拍也更有樂趣。

2021-02-26 16:08