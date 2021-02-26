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台北凱撒「女王月」 套房殺至19折「+38元再送晚餐」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北凱撒Checkers自助餐廳誘人的草莓系列甜點。圖／台北凱撒提供
台北凱撒Checkers自助餐廳誘人的草莓系列甜點。圖／台北凱撒提供

台北凱撒大飯店總經理陳予佳表示，台北凱撒支持所有的女性朋友們發揮獨有的溫柔影響力，迎接全新的「女力時代」，因此特別於3月8日國際婦女節前夕推出「女王降臨」住房專案，3月台北凱撒館內最高等級之站前套房，女性朋友們訂房獨享19折優惠，平假日每房不含早只要3,800元(原價為19,800元)，女性朋友加價38元再享Checkers自助晚餐一客(原價980+10%元) 。

此外，Checkers自助餐廳亦於3月推出「寵愛女王」專案，兩人同行，其中一位女性即可享有66折優惠，平日午餐593元，平日晚餐699元。

3月的checkers自助餐廳也嚴選多種高營養價值食材，為女性朋友們打造出兼具養生與美味的菜色，包括牛肉湯與酸菜白肉鍋等滋補養顏湯品、充滿春天氣息的蔬食吧與繽紛壽司，還有少女們、甜點控一定要吃的招牌系列草莓甜點。針對無酒不歡的女性族群還有「啤酒暢飲」。

相關資訊可查官網：http://taipei.caesarpark.com.tw

台北凱撒寵愛女人，站前套房3月份女性朋友獨享19折優惠。圖／台北凱撒提供
台北凱撒寵愛女人，站前套房3月份女性朋友獨享19折優惠。圖／台北凱撒提供
Checkers自助餐廳也嚴選多種高營養價值食材，圖為蔬菜養生牛肉湯。圖／台北凱撒提供
Checkers自助餐廳也嚴選多種高營養價值食材，圖為蔬菜養生牛肉湯。圖／台北凱撒提供

凱撒 甜點

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