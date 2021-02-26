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失眠族救星！Bose遮噪睡眠耳塞II 擋住枕邊人的鼾聲

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
新一代產品遮噪效果升級，並加入全新音訊內容，幫助緩解影響睡眠的緊張情緒。圖／Bose提供
新一代產品遮噪效果升級，並加入全新音訊內容，幫助緩解影響睡眠的緊張情緒。圖／Bose提供

現代人經常有睡眠障礙的問題，只要有可以幫助入眠的方法，都想要試試看！全新推出的Bose遮噪睡眠耳塞II，正是個有趣的科技解決方案，可兼容iOS和Android雙系統，並具備IPX4防水、防汗等級，建議售價為8,100元，即日起正式開賣。

新一代Bose遮噪睡眠耳塞II並不是消噪耳機，也不是為入耳式耳機添加新功能；它不能播放音樂或通話，唯一的目標就是幫助使用者酣然安睡。與前代產品相比，遮噪睡眠耳塞II的遮噪效果升級，搭載全新聲學系統和電子晶片，並加入全新35首以上的音訊內容，除了原有的遮噪音效，更新增多款「自然景觀」、放鬆音調，幫助緩解影響睡眠的緊張情緒、放鬆身心，經測試有8成的使用者證實可以帶來更好的睡眠品質。

Bose健康品類負責人Steve Romine表示：「遮噪睡眠耳塞II可以抵制睡眠環境中的低頻噪音，如鼾聲、電器運轉聲、腳步聲等，並藉由App播放舒緩音效，幫助使用者入眠。這是大聲聽音樂，或用耳塞甚至是床邊睡眠治療機所無法比擬的。」

除了睡眠功能進化，硬體設計也針更加提升舒適度，耳塞的深度僅6毫米左右，可顯著減少側臥時與枕頭接觸時的不適感，並採用防摩擦塗層避免配戴時「吱吱」的摩擦聲，加上舒適柔軟、具有全新壓力均衡設計的矽膠耳塞，將剩餘噪音全部「阻隔」在外，確保整夜配戴也能舒適安睡。全新Bose遮噪睡眠耳塞II提供10小時續航，配備升級版陽極氧化鋁充電盒，用於儲存耳塞並提供長達30小時的額外續航時間。

使用者可以通過Bose Sleep應用程式實現操控和軟體升級。圖／Bose提供
使用者可以通過Bose Sleep應用程式實現操控和軟體升級。圖／Bose提供
Bose遮噪睡眠耳塞II搭載全新聲學系統和電子晶片，並採用柔軟貼合的耳塞設計，輕巧到幾乎沒有感覺。圖／Bose提供
Bose遮噪睡眠耳塞II搭載全新聲學系統和電子晶片，並採用柔軟貼合的耳塞設計，輕巧到幾乎沒有感覺。圖／Bose提供
全新Bose遮噪睡眠耳塞II即日起開賣，建議售價8,100元。圖／Bose提供
全新Bose遮噪睡眠耳塞II即日起開賣，建議售價8,100元。圖／Bose提供

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