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懶人包／H&M、GU和UNIQLO話題聯名將開賣 看這篇免排隊就入手

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
GU將推出與設計師三原康裕聯名系列男裝，提供29款服飾及配件，並於3月5日全球同步上市。圖／GU提供
GU將推出與設計師三原康裕聯名系列男裝，提供29款服飾及配件，並於3月5日全球同步上市。圖／GU提供

3月將到來，先前宣告的多個平價時尚品牌的話題聯名也即將開賣，包括延宕數月才曝光的H&M年度跨界系列、GU和潮鞋設計師的合作款，以及UNIQLO攜手機械美學大師打造的限定UT。搶先做好筆記，才不會懊悔沒買到，甚至還能夠有機會免排隊，就能搶先別人一步，入手設計師聯名服飾。

按照時間序，日本機械美學大師空山基與UNIQLO、經典電影《侏儸紀世界》的三方合作UT最快就在3月5日上市。空山基以他充滿未來感的招牌金屬風格，重新詮釋古生物霸主，創造出跨越時空的「賽博格」生化恐龍，還加入個展《Dinosauria》時的劍龍、三角龍畫作。要知道過去空山基多是和精品品牌跨界，因此這次的系列T恤只要590元就能入手十分超值，但略為可惜的是只提供了男裝與童裝選擇。

H&M今年與設計師Simone Rocha聯名系列，將於3月11日開賣。圖／H&M提供
H&M今年與設計師Simone Rocha聯名系列，將於3月11日開賣。圖／H&M提供

而與UNIQLO空山基UT系列同一天開賣的還有GU與設計師三原康裕（MIHARAYASUHIRO）聯名系列男裝，囊括了T恤、外套、襯衫、牛仔褲以及GU經典的主廚褲等單品。值得一提的是，聯名系列與MIHARAYASUHIRO的春夏系列，有多個相似的款式與設計，但價格最低190元，就能無痛入手，絕對是今年最值得購買的男裝之一。其中的帆布鞋還與MIHARAYASUHIRO同名品牌的春夏系列神似，是首先必定要入手的單品。

最後則是H&M與凱特王妃的愛牌Simone Rocha聯名系列，選在3月11日品牌的微風松高店開賣。招牌的珍珠裝飾，貫穿於女裝設計中，經典的風衣外套，代表性的可愛泡泡袖針織衫以及頸部飾有珍珠的羊毛罩衫是系列的重點單品。另外還有Simone Rocha首次跨足男裝系列，提供了菱格粗織毛衣、開襟針織衫、羊毛西服和格紋休閒套裝選擇。值得一提的是，依照過去H&M設計師系列上市時，都會大排長龍，因此品牌很貼心的提供了小遊戲，只要即日起到3月3日於專屬網頁 https://reurl.cc/o9rxAV 回答問題，就有機會免排隊成為第一組客人。

UNIQLO Jurassic World X Hajime Sorayama UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Jurassic World X Hajime Sorayama UT系列590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Jurassic World X Hajime Sorayama UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Jurassic World X Hajime Sorayama UT系列590元。圖／UNIQLO提供

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