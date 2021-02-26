HARRY WINSTON海瑞溫斯頓125周年 絕世美鑽登場了！

一個人生日，送他什麼生日禮物好？鮮花、美食，都不如投其所好，獻上其真正珍視的事物。西元1896年，有位年輕的孩子在紐約上西城區珠寶工坊中誕生了。他喜愛鑽石與璀璨的事物，並熱切蒐集全世界上散發熾熱魅力的絕世寶石。125年後的今天，他的姓名已然鑄就成頂級珠寶的同義詞、美艷奪目。海瑞溫斯頓（Harry Winston）為慶賀品牌創辦人海瑞溫斯頓先生冥誕125年，選擇獻上一件非凡傳奇THE WINSTON PINK LEGACY粉鑽戒指，頌讚品牌創辦人對絕世美鑽的真摯熱愛。

享有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓Harry Winston，品牌創始人海瑞溫斯頓先生的傳奇歷程始於早期創業生涯，他蒐集眾多名列史冊的偉大鑽石，從「瓊格爾之鑽」（The Jonker）、「印多爾之鑽」（Indore Pears），以致知名的「希望之鑽」（The Hope Diamond），與其以價值衡量，這些美鑽的藝術與珍稀性，無疑足與擁有悠久歷史的王室比美，因而令品牌具有難出其右的殿堂級地位。

2018年11月，海瑞溫斯頓收購了一顆被描述為「幾乎前所未見」、絕世稀有的18.96克拉Fancy Vivid Pink粉鑽，屬於稀少且珍貴的Type Ila型鑽石，最後並命名為「The Winston Pink Legacy」。由於10,000顆鑽石中只有1顆鑽石將具有天然色彩，其中粉色鑽石更占所有鑽石的產量不超過2%，因而令其無比「嬌」貴，宛如麗質天生的美艷天后。