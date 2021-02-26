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HARRY WINSTON海瑞溫斯頓125周年 絕世美鑽登場了！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
The Winston Pink Legacy以18.96克拉的祖母綠型切工Fancy Vivid Pink艷彩等級粉鑽為主石，悉心鑲嵌於18K玫瑰金與鉑金底座上。圖 / Harry Winston提供。
The Winston Pink Legacy以18.96克拉的祖母綠型切工Fancy Vivid Pink艷彩等級粉鑽為主石，悉心鑲嵌於18K玫瑰金與鉑金底座上。圖 / Harry Winston提供。

一個人生日，送他什麼生日禮物好？鮮花、美食，都不如投其所好，獻上其真正珍視的事物。西元1896年，有位年輕的孩子在紐約上西城區珠寶工坊中誕生了。他喜愛鑽石與璀璨的事物，並熱切蒐集全世界上散發熾熱魅力的絕世寶石。125年後的今天，他的姓名已然鑄就成頂級珠寶的同義詞、美艷奪目。海瑞溫斯頓（Harry Winston）為慶賀品牌創辦人海瑞溫斯頓先生冥誕125年，選擇獻上一件非凡傳奇THE WINSTON PINK LEGACY粉鑽戒指，頌讚品牌創辦人對絕世美鑽的真摯熱愛。

享有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓Harry Winston，品牌創始人海瑞溫斯頓先生的傳奇歷程始於早期創業生涯，他蒐集眾多名列史冊的偉大鑽石，從「瓊格爾之鑽」（The Jonker）、「印多爾之鑽」（Indore Pears），以致知名的「希望之鑽」（The Hope Diamond），與其以價值衡量，這些美鑽的藝術與珍稀性，無疑足與擁有悠久歷史的王室比美，因而令品牌具有難出其右的殿堂級地位。

2018年11月，海瑞溫斯頓收購了一顆被描述為「幾乎前所未見」、絕世稀有的18.96克拉Fancy Vivid Pink粉鑽，屬於稀少且珍貴的Type Ila型鑽石，最後並命名為「The Winston Pink Legacy」。由於10,000顆鑽石中只有1顆鑽石將具有天然色彩，其中粉色鑽石更占所有鑽石的產量不超過2%，因而令其無比「嬌」貴，宛如麗質天生的美艷天后。

透過設計師與工藝大師巧手雕琢後，The Winston Pink Legacy以一顆18.96克拉的祖母綠型切工Fancy Vivid Pink艷彩等級粉鑽為主石，巧妙且精湛地鑲嵌在18K玫瑰金與鉑金的底座上，重新向世人展現無可比擬的夢幻身姿，更向海瑞溫斯頓品牌125年的偉大歷史，光燦致意。

海瑞溫斯頓先生位於紐約東51街7號的工坊。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓先生位於紐約東51街7號的工坊。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓先生一生熱衷於偉大鑽石，其收藏幾可與王室相比、毫不遜色。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓先生一生熱衷於偉大鑽石，其收藏幾可與王室相比、毫不遜色。圖 / Harry Winston提供。
西元1896年，誕生於紐約的Harry Winton先生，註定成為當代頂級珠寶史的偉大傳奇。圖 / Harry Winston提供。
西元1896年，誕生於紐約的Harry Winton先生，註定成為當代頂級珠寶史的偉大傳奇。圖 / Harry Winston提供。
非凡稀有的18.96克拉Fancy Vivid Pink粉鑽，以令人驚豔的Fancy Vivid Pink等級、VS1淨度，被描述為「幾乎前所未見」。圖 / Harry Winston提供。
非凡稀有的18.96克拉Fancy Vivid Pink粉鑽，以令人驚豔的Fancy Vivid Pink等級、VS1淨度，被描述為「幾乎前所未見」。圖 / Harry Winston提供。
透過巧手雕琢後，The Winston Pink Legacy以18.96克拉的祖母綠型切工Fancy Vivid Pink粉鑽為主石，精湛地鑲嵌在18K玫瑰金與鉑金的底座上。圖 / Harry Winston提供。
透過巧手雕琢後，The Winston Pink Legacy以18.96克拉的祖母綠型切工Fancy Vivid Pink粉鑽為主石，精湛地鑲嵌在18K玫瑰金與鉑金的底座上。圖 / Harry Winston提供。

鑽石 品牌 珠寶

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