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芋頭控、鹹蛋黃控快衝！7-11「零食急轉彎主題專案架」指定品項第2件6折
228連續假期就是要有零食相伴，7-ELEVEN集合「鹹蛋黃」、「芋頭」兩大熱門口味，於門市推出「零食急轉彎主題專案架」，集結多款大人系獨家話題零食，即日起至3月9日可享零食指定品項任選第2件6折，揪親朋好友一起買更划算。
7-ELEVEN「零食急轉彎主題專案架」中鹹蛋黃控必吃的包括超商獨家販售的「樂事流沙鹹蛋黃口味洋芋片」，沙沙蛋黃口感搭配鮮切洋芋片，售價45元；「乖乖玉米脆條金黃流沙風味」將乖乖大顆餅體製成獨特鹹蛋黃滋味，售價42元；「薯圈圈薄切－海苔鹹蛋黃」海苔及鹹蛋黃香氣交融，越吃越涮嘴，售價30元；「星太郎超寬條餅－鹹蛋黃風味」以超寬條餅麵體呈現鹹蛋黃風味，配上淡淡奶油香，口感層次豐富，售價39元；「黃金纖脆薯－鹹蛋黃口味」低溫油炸原塊厚切馬鈴薯塊佐以鹹蛋黃完美比例調味，售價179元。
7-ELEVEN全通路獨家推出的「雙餡曲奇趣綜合包」內含經典鹹蛋黃及大甲芋頭酥夾心曲奇，嚴選大甲芋頭食材，流沙鹹蛋黃餡，添加紐西蘭奶油，有獨立小包裝方便分食，售價60元；另外還有專為芋頭控精選的「極濃大甲芋頭厚捲燒」使用大甲芋頭做成內餡，以小包裝分裝，售價50元；「生奶油芋泥雙餡巧克酥」擁有78%夾餡率，一層生奶油、一層大甲芋頭製成的芋泥餡，同樣採用獨立小包裝，售價55元。
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