帥到沒朋友！體現日本武士精神 G-SHOCK打造霸氣頂級表款

不是機械表也能擁有眾多擁護者，這就是G-SHOCK頂級系列MRG表款的魅力，品牌再度從日本武士形象獲得啟發，並擷取了鎧甲常用的配色，結合鈦金屬，一口氣推出MRG-B2000B、MRG-B2000R與MRG-B1000BA腕表，每一款都自帶氣場，帥到沒朋友。

延續先前的利用日本傳統色彩中象徵勝利的顏色的深藍色調，G-SHOCK讓頂級系列MRG表款體現日本武士精神，把這常用來綴飾盔甲和頭盔的色彩運用在全新的三款腕表。其中的MRG-B2000B與MRG-B2000R表盤採用日式鱗紋圖案，而表盤外緣則設計類似日式扇子或摺疊式屏風的起伏凹凸。時刻造型靈感來自於日本武士彎刀，塑造出平緩的凹面曲線外觀。而且MRG-B2000R的表帶則以在日本自古以來象徵力量的毘沙門天盔甲之獨特毘沙門龜殼綴飾，且表圈則以再結晶鈦金屬製成，形成獨特的水晶圖案。全系列的表盤外側的表環、內嵌表盤和Logo標誌均採用深藍色點綴， 呼應了融合勝利與勇敢象徵。

G-SHOCK的勝色頂級系列MRG表款，包裝採簡約黑白兩色設計。圖／Casio提供

而Seiko在慶祝品牌140周年時，也讓Astron GPS Solar雙時區SSH093腕表，換上新配色，外型使用了1969年的Quartz Astron表款，相同的圓弧輪廓與寬式表耳。搭載了強悍的太陽能5X53機芯，除了雙時區性能之外，還具備萬年曆、計時碼表等功能。為了凸顯是周年紀念款，Seiko特別利用了藍色陶瓷表圈，並以相同顏色點綴在指針、計時小表盤、計時按把上，全球限量1,400只。

Seiko Astron GPS Solar雙時區SSH093腕表，140周年紀念款，精鋼表殼、表鍊搭配陶瓷表圈，限量1,400只，約78,000元。圖／Seiko提供

G-SHOCK MRG-B1000BA-1A腕表，鍍黑鈦金屬表殼、表鍊75,000元。圖／Casio提供

G-SHOCK MRG-B2000R-1A腕表，鍍黑鈦金屬表殼86,000元。圖／Casio提供