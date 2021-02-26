迷你擬真造型再一發！「77乳加icash2.0」限量開賣時間快筆記

不斷挑戰迷你擬真造型的icash2.0又有新作，愛金卡公司這次將熱銷長達40年、陪伴許多人童年回憶的「77乳加」，設計成可隨身攜帶的「77乳加icash2.0」，除了外觀仿真迷你，包裝上的壓紋及鋸齒邊緣幾乎與實品一模一樣之外，動手輕輕按壓還能發現包裝內的觸感也完美呈現，厚度與形狀皆比照真實商品製作，值得粉絲珍藏。

「77乳加icash2.0」首批限量預購將於3月2日上午11點於OPEN POINT App搶先開放，OPEN POINT會員只需扣除10點OPEN POINT點數並加價199元，即可獲得「77乳加icash2.0」一個及「77乳加（原味/28g）」一條，限量2,000組；3月24日起6,000家7-ELEVEN門市也將全面販售，限量17,000個售完為止，數量依各門市庫存為準。