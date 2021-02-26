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金秀賢內心話大公開！ 荒島求生原來不能沒有它？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
具備黑色酷炫視覺得海洋之星計時碼錶DLC特別款，是該系列首度具備計時碼表功能，並成為金秀賢的穿搭造型之選。圖 / MIDO提供（合成圖）。
具備黑色酷炫視覺得海洋之星計時碼錶DLC特別款，是該系列首度具備計時碼表功能，並成為金秀賢的穿搭造型之選。圖 / MIDO提供（合成圖）。

帶貨男神金秀賢今年動作頻頻，除了一月成為瑞士鐘表品牌美度（MIDO）代言人，今年更有新戲「那天晚上」同戲對尬另一男神車勝元。近日他再與美度表總裁Franz Linder進行深度訪談，兩人大方分享對海洋的體驗，以及荒島求生必備物品。

關於2021年是否有想達成的目標？金秀賢表示會專注在工作並盡力保持良好狀態，同時水和海洋總帶給他力量，「在拍戲的空檔我會藉由做一些活動達到休息效果，而我能夠從中獲得能量。」MIDO美度表全球總裁Franz Linder則表示認同，並分享在海中浮潛時，總能嗅聞到海水融和鹽分的氣息，而他每年都會規劃海上度假，陶冶心靈。

而一旦有天流落荒島，金秀賢認為海洋之星Ocean Star腕表將是他的隨身必備，考慮到生存前提，他還會隨身攜帶手機，並帶上生火工具；Franz Linder則展現歐式幽默，表示絕對不會帶上Ocean Star GMT腕表，但如果受困兩周他會選擇和太太相伴。

最後被問到關於海洋最瘋狂的經驗？Franz Linder以為是他2019年參加紅牛（redbull）懸崖跳水比賽，「當你看到運動員從27米高的跳台上一躍而下至海中，就能馬上明白MIDO美度表高性能的展現」，金秀賢則認為是他第一次的體驗衝浪！「我真的很享受，我最近也與所有工作人員去了劇組附近的海邊放鬆。畢竟有很長一段時間不曾在晚間到海邊！」

金秀賢同時釋出兩張全新宣傳視覺，分別以單寧牛仔夾克配戴上「海洋之星GMT腕表」，以及休閒黃色T恤對比酷炫全黑的「海洋之星計時碼表」特別款。第一只GMT兩地時間腕表具備和面盤同色的陶瓷旋轉表圈與200米防水性能，金秀賢並表示想戴上腕表去直布羅陀海峽旅遊，並探訪時區上的不同國家城市如開羅、里約和美國阿拉斯加州的安克雷奇（Anchorage）；同時海洋之星計時碼錶DLC特別款則是他的最愛，因為「全黑的風格強悍有型，不論任何場合都能輕鬆搭配。」

海洋之星計時碼表DLC特別款則是該系列首度搭配計時功能，面盤上的刻度和指針都具備Super-LumiNova®黃色夜光塗層，加上邊緣的白色航海測速刻度，與黑色面盤形成鮮明對比，同時表款再附贈一條快拆織物表帶，便利快拆而動感，難怪成為男神的穿搭造型之選。

金秀賢今年一月剛成為MIDO亞洲品牌代言人，今日並釋出兩張全新宣傳視覺。圖 / MIDO提供。
金秀賢今年一月剛成為MIDO亞洲品牌代言人，今日並釋出兩張全新宣傳視覺。圖 / MIDO提供。
MIDO 海洋之星計時碼錶DLC特別款，44毫米、精鋼表殼經DLC黑色處理、自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表，75,500元。圖 / MIDO提供。
MIDO 海洋之星計時碼錶DLC特別款，44毫米、精鋼表殼經DLC黑色處理、自動上鍊機芯、時間顯示、計時碼表，75,500元。圖 / MIDO提供。
美度表總裁Franz Linder近日與金秀賢進行深度訪談，兩人大方分享對海洋的體驗，以及荒島求生必備。圖 / MIDO提供。
美度表總裁Franz Linder近日與金秀賢進行深度訪談，兩人大方分享對海洋的體驗，以及荒島求生必備。圖 / MIDO提供。
配有藍色特殊織物表帶的MIDO海洋之星GMT腕表，從面盤、表圈、表帶，以沈穩的藍色一以貫之，大秀紳士風範。圖 / MIDO提供。
配有藍色特殊織物表帶的MIDO海洋之星GMT腕表，從面盤、表圈、表帶，以沈穩的藍色一以貫之，大秀紳士風範。圖 / MIDO提供。
藍色丹寧外套怎麼搭最合拍？金秀賢選擇了海洋之星GMT腕表，在休閒與斯文間、輕鬆切換風格。圖 / MIDO提供（合成圖）。
藍色丹寧外套怎麼搭最合拍？金秀賢選擇了海洋之星GMT腕表，在休閒與斯文間、輕鬆切換風格。圖 / MIDO提供（合成圖）。

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