超前部署！時髦托涼鞋準備好 設計師聯名款、民族風都要有

因應台灣多變的天氣型態，拖涼鞋絕對是每個人都應該要有好幾雙的鞋款，而且款式設計也比過往多元且時髦有型，在日常外出穿搭都不突兀。無論是國民品牌的Crocs、還是潮青最愛的SUICOKE，在這季都備妥了包括讓視覺增高的厚底款，或是與設計師聯名、山系與民族風設計，讓消費者怎麼搭配都對味。

Crocs推出新款Platform厚底經典克駱格鞋，以經典克駱格結合窄版楦頭設計，改良寬楦頭中性風，增高防水台的設計，提供舒適與修飾腿部比例，打造適合女性美型洞洞鞋款。這款厚底鞋有別以往，除了保留了Crocs經典元素之外，顛覆傳統笨重的印象，以輕量、窄版楦頭設計增添柔和感，前底台將近3公分搭配後底台6公分高的防水台設計，增加行走時的舒適度，更能拉長雙腿比例。所以只要搭配撞色襪，帥氣寬褲裝或是俏麗小洋裝都能駕馭，而且後跟鞋帶也增加孔洞可裝上Jibbitz鞋扣，作獨一無二的裝飾，讓女性消費者要甜要酷怎樣都「型」。

SUICOKE春夏系列涼鞋6,980元。圖／區勢有限公司提供

而SUICOKE則呈現了與日本設計師品牌FUMITO GANRYU（丸龍文人）跨界的URICH聯名涼鞋，運用了蜜橙色在鞋身、尼龍帶、魔術貼及配件扣上，鞋足跟位置還印有「FUMITO GANRYU」品牌名字。這款聯名鞋體現了FUMITO GANRYU一貫的極簡主義同時專注細節，減去繁複裝飾的手法。而且SUICOKE加厚鞋款的EVA鞋底，加深穿著舒適度及耐用性；並利用能調節緊貼度的雙拉帶系統、鞋蓋氣孔設計增加透氣度。另外，SUICOKE針對春夏細節，分別以機能、民族風格、山系、海灘穿著考量，照顧不同穿著需要，帶來外觀與實用性兼備的涼鞋。

SUICOKE x FUMITO GANRYU URICH涼鞋7,280元。圖／區勢有限公司提供

Crocs Platform厚底經典克駱格鞋1,980元。圖／Crocs提供