集滿《哲仁王后》、《女神降臨》大勢CP看秀 PRADA超強

PRADA 2021秋冬女裝甫發表，秀前許多明星與KOL都收到毛茸茸的PRADA盒裝巧克力，尤其近期才播映完畢、威力餘波盪漾的韓劇《哲仁王后》超人氣CP申惠善、金正賢和《女神降臨》無緣CP黃寅燁、文佳煐都在IG曬出邀請卡或穿搭PRADA，台灣名人孫芸芸、李晶晶、曾之喬、許路兒也都在限動放上各色巧克力盒。

《哲仁王后》中殿娘娘和哲宗的精湛演技，讓申惠善、金正賢成為近期備受矚目的大勢CP，金正賢雖然沒和申惠善婦唱夫曬出大秀邀請，卻也隔空在韓國版「Allure」雜誌穿上PRADA與娘娘配對情侶裝；而《女神降臨》超強男2黃寅燁和文佳煐，在劇中是令粉絲扼腕的無緣CP，但他超強的吸粉功力令人咋舌，從去年12月迄今，IG粉絲人數從50萬暴增到785萬，展現爆紅威力。