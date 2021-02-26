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集滿《哲仁王后》、《女神降臨》大勢CP看秀 PRADA超強

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
PRADA集滿《哲仁王后》、《女神降臨》大勢CP穿搭或看秀。圖／取自IG
PRADA集滿《哲仁王后》、《女神降臨》大勢CP穿搭或看秀。圖／取自IG

PRADA 2021秋冬女裝甫發表，秀前許多明星與KOL都收到毛茸茸的PRADA盒裝巧克力，尤其近期才播映完畢、威力餘波盪漾的韓劇《哲仁王后》超人氣CP申惠善、金正賢和《女神降臨》無緣CP黃寅燁、文佳煐都在IG曬出邀請卡或穿搭PRADA，台灣名人孫芸芸、李晶晶、曾之喬、許路兒也都在限動放上各色巧克力盒。

《哲仁王后》中殿娘娘和哲宗的精湛演技，讓申惠善、金正賢成為近期備受矚目的大勢CP，金正賢雖然沒和申惠善婦唱夫曬出大秀邀請，卻也隔空在韓國版「Allure」雜誌穿上PRADA與娘娘配對情侶裝；而《女神降臨》超強男2黃寅燁和文佳煐，在劇中是令粉絲扼腕的無緣CP，但他超強的吸粉功力令人咋舌，從去年12月迄今，IG粉絲人數從50萬暴增到785萬，展現爆紅威力。

Miuccia Prada與Raf Simons雙強聯手發表PRADA 2021秋冬女裝，秀場布置延續2021秋冬男裝，打造如藝術展般的奇幻色空間，大理石和人造皮草等素材傳遞可堅硬可柔軟、可溫暖可冷傲的雙面個性，呼應服裝的剛柔與陰陽。李晶晶在秀後貼文表示，「對於這次大秀的Optimism mounting提升樂觀態度相當喜愛，每個造型都讓觀賞者有開心的感覺，舒服而優雅。」

中殿娘娘申惠善的PRADA秋冬秀邀請巧克力盒。圖／取自IG
中殿娘娘申惠善的PRADA秋冬秀邀請巧克力盒。圖／取自IG
黃寅燁因演出深情又有個性的《女神降臨》男2，IG人粉絲暴衝
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文佳煐的PRADA秋冬秀邀請巧克力盒是粉紅色，呼應她在劇中甜美女神的人設。圖／取自IG
文佳煐的PRADA秋冬秀邀請巧克力盒是粉紅色，呼應她在劇中甜美女神的人設。圖／取自IG
金正賢日前穿上PRADA襯衫、再生尼龍束腰外套登上韓國「Allure」雜誌，和中殿娘娘申惠善隔空情侶裝。圖／取自IG
金正賢日前穿上PRADA襯衫、再生尼龍束腰外套登上韓國「Allure」雜誌，和中殿娘娘申惠善隔空情侶裝。圖／取自IG
（左起）孫芸芸、許路兒、曾之喬在限動po出大秀邀請。圖／取自IG
（左起）孫芸芸、許路兒、曾之喬在限動po出大秀邀請。圖／取自IG
《哲仁王后》中殿娘娘申惠善詮釋PRADA，並在IG貼文2021秋冬秀邀請卡。圖／取自IG
《哲仁王后》中殿娘娘申惠善詮釋PRADA，並在IG貼文2021秋冬秀邀請卡。圖／取自IG
黃寅燁身穿PRADA西裝外套、長褲，展示收到的PRADA大秀邀請
黃寅燁身穿PRADA西裝外套、長褲，展示收到的PRADA大秀邀請
PRADA發表2021秋冬女裝。圖／取自IG
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李晶晶在IG po出大秀邀請。圖／取自IG
李晶晶在IG po出大秀邀請。圖／取自IG
《女神降臨》文佳煐身穿PRADA再生尼龍洋裝配襯Cleo手袋。圖／取自IG
《女神降臨》文佳煐身穿PRADA再生尼龍洋裝配襯Cleo手袋。圖／取自IG
PRADA發表2021秋冬女裝。圖／取自IG
PRADA發表2021秋冬女裝。圖／取自IG

PRADA 巧克力 情侶

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