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八仙山國家森林遊樂區 228連假提供免費接駁車

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
八仙山櫻花美景。圖／東勢林管處提供
八仙山櫻花美景。圖／東勢林管處提供

八仙山國家森林遊樂區正值櫻花盛放，仿佛鋪上了粉紅色絢麗的地毯，將碧綠的山頭抹上嫣紅，漫步在落櫻繽紛的步道，感受森林裡的芬多精，為因應遊客的需求，今年228連假提供免費接駁車；凡持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，可於谷關立體停車場旁全家便利商店繳費折抵20元停車費優惠。

東勢林管處表示，八仙山國家森林遊樂區2月27日至3月1日早上9點至下午4點40分，提供免費接駁巴士，從豐原客運谷關站（明高溫泉養生會館對面）至八仙山收費站，遊客下車購票後即可搭乘園區內接駁車至八仙山遊客中心。

此外，凡持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，可於谷關立體停車場旁全家便利商店繳費折抵20元停車費優惠。

八仙山國家森林遊樂區正是春意盎然、鳥語花香的季節，歡迎闔家蒞臨，區內設有小木屋住宿及餐飲服務，訂房、餐請洽台中商旅八仙山莊:04-25950266。園區旅遊資訊請洽八仙山國家森林遊樂區遊客中心:04-25951214。

八仙山櫻花美景。圖／東勢林管處提供
八仙山櫻花美景。圖／東勢林管處提供
八仙山國家森林遊樂區正值櫻花盛放，今年228連假提供免費接駁車。圖／東勢林管處提供
八仙山國家森林遊樂區正值櫻花盛放，今年228連假提供免費接駁車。圖／東勢林管處提供

八仙 森林遊樂區 便利商店

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