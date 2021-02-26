八仙山國家森林遊樂區 228連假提供免費接駁車

八仙山國家森林遊樂區正值櫻花盛放，仿佛鋪上了粉紅色絢麗的地毯，將碧綠的山頭抹上嫣紅，漫步在落櫻繽紛的步道，感受森林裡的芬多精，為因應遊客的需求，今年228連假提供免費接駁車；凡持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，可於谷關立體停車場旁全家便利商店繳費折抵20元停車費優惠。

東勢林管處表示，八仙山國家森林遊樂區2月27日至3月1日早上9點至下午4點40分，提供免費接駁巴士，從豐原客運谷關站（明高溫泉養生會館對面）至八仙山收費站，遊客下車購票後即可搭乘園區內接駁車至八仙山遊客中心。

此外，凡持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，可於谷關立體停車場旁全家便利商店繳費折抵20元停車費優惠。