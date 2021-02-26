八仙山國家森林遊樂區 228連假提供免費接駁車
八仙山國家森林遊樂區正值櫻花盛放，仿佛鋪上了粉紅色絢麗的地毯，將碧綠的山頭抹上嫣紅，漫步在落櫻繽紛的步道，感受森林裡的芬多精，為因應遊客的需求，今年228連假提供免費接駁車；凡持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，可於谷關立體停車場旁全家便利商店繳費折抵20元停車費優惠。
東勢林管處表示，八仙山國家森林遊樂區2月27日至3月1日早上9點至下午4點40分，提供免費接駁巴士，從豐原客運谷關站（明高溫泉養生會館對面）至八仙山收費站，遊客下車購票後即可搭乘園區內接駁車至八仙山遊客中心。
此外，凡持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，可於谷關立體停車場旁全家便利商店繳費折抵20元停車費優惠。
八仙山國家森林遊樂區正是春意盎然、鳥語花香的季節，歡迎闔家蒞臨，區內設有小木屋住宿及餐飲服務，訂房、餐請洽台中商旅八仙山莊:04-25950266。園區旅遊資訊請洽八仙山國家森林遊樂區遊客中心:04-25951214。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言